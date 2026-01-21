東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値185.43 高値185.47 安値183.77
187.71 ハイブレイク
186.59 抵抗2
186.01 抵抗1
184.89 ピボット
184.31 支持1
183.19 支持2
182.61 ローブレイク
ポンド円
終値212.59 高値213.50 安値211.85
215.09 ハイブレイク
214.30 抵抗2
213.44 抵抗1
212.65 ピボット
211.79 支持1
211.00 支持2
210.14 ローブレイク
スイス円
終値200.26 高値200.33 安値197.91
203.51 ハイブレイク
201.92 抵抗2
201.09 抵抗1
199.50 ピボット
198.67 支持1
197.08 支持2
196.25 ローブレイク
豪ドル円
終値106.55 高値106.82 安値105.92
107.84 ハイブレイク
107.33 抵抗2
106.94 抵抗1
106.43 ピボット
106.04 支持1
105.53 支持2
105.14 ローブレイク
NZドル円
終値92.24 高値92.50 安値91.53
93.62 ハイブレイク
93.06 抵抗2
92.65 抵抗1
92.09 ピボット
91.68 支持1
91.12 支持2
90.71 ローブレイク
カナダドル円
終値114.31 高値114.48 安値113.78
115.30 ハイブレイク
114.89 抵抗2
114.60 抵抗1
114.19 ピボット
113.90 支持1
113.49 支持2
113.20 ローブレイク
