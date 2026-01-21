東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6737 高値0.6747 安値0.6707
0.6794 ハイブレイク
0.6770 抵抗2
0.6754 抵抗1
0.6730 ピボット
0.6714 支持1
0.6690 支持2
0.6674 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5832 高値0.5851 安値0.5789
0.5921 ハイブレイク
0.5886 抵抗2
0.5859 抵抗1
0.5824 ピボット
0.5797 支持1
0.5762 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3837 高値1.3879 安値1.3814
1.3938 ハイブレイク
1.3908 抵抗2
1.3873 抵抗1
1.3843 ピボット
1.3808 支持1
1.3778 支持2
1.3743 ローブレイク
