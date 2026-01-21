東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6737　高値0.6747　安値0.6707

0.6794　ハイブレイク
0.6770　抵抗2
0.6754　抵抗1
0.6730　ピボット
0.6714　支持1
0.6690　支持2
0.6674　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5832　高値0.5851　安値0.5789

0.5921　ハイブレイク
0.5886　抵抗2
0.5859　抵抗1
0.5824　ピボット
0.5797　支持1
0.5762　支持2
0.5735　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3837　高値1.3879　安値1.3814

1.3938　ハイブレイク
1.3908　抵抗2
1.3873　抵抗1
1.3843　ピボット
1.3808　支持1
1.3778　支持2
1.3743　ローブレイク