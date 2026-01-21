今回は、夫の誘いをOKしたら、最悪な結果になった話を紹介します。

義実家から帰る途中で…

「家族で義実家に行き、義母から腐りかけの食べ物やら古い洋服やら、どう考えてもいらないようなものばかりもらいましたが、断るに断れず、ものすごくモヤモヤしました。夫も夫で、義母に何も言ってくれず……。

そしてどんよりとした気分で帰宅する途中、夫が『ちょっと寄り道していい？』『スーパー銭湯に行こうよ』と言ってきたんです。まぁもう20時だったし、3歳の娘をお風呂にいれてあげたかったこともあり、OKしました。

スーパー銭湯に着き、男湯と女湯で別れることになりましたが、夫には『じゃあ2時間半後にまたね』と言われ、唖然……。2時間半後だと22時半で、娘はとっくに寝ている時間です。事前に夫に『ちょっとだけならいいよ』と伝えておいたはずなのに、自分勝手すぎると思いました。

で、夫は本当に22時半まで戻ってきませんでしたが、夫を待っている間娘は大泣きしたり、ワーワー騒いだりして、本当に大変でした。私も頭痛がひどくて今にも倒れそうでしたし……。また娘はスーパー銭湯という慣れない場所に夜遅くに行ったせいか、その日は夜泣きがひどくて……。

寄り道を許したことを心底後悔しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ この夫はだいぶマイペースな人で、他にもイライラさせさられることが多々あるそうです。ときに離婚を考えてしまうとか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。