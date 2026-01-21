¤Ð¤±¤Ð¤±ÊÁËÜ»þÀ¸¡É»³¶¶¡É¤ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤¹¤´¤¤¾¦ºÍ¡×ÂçµÈ¡ÖºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè78ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¤ÎÏ¢ºÜ¤ÏÂç¹¥É¾¡ª¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÅ·¹ñÄ¹²°¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹²°¤ò½Ð¤ë¤Î¤«»×°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢»¶ÊâÃæ¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÄ®Ãæ¤Î¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤Î±Æ¶Á¤Î¶¯¤µ¤Ë2¿Í¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©´üÂÔ¤¹¤ë¾¾¹¾»ÔÌ±¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤Ï²¿¤È¤«±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥ï¤ÏÀµµ¬¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¤òË¬¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ß¤Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Ë¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬ÏÃÂê¤òÄó¶¡¡£·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤¿È¤¤ò½¦¤¤¡¢°ì²È¤òµß¤¦¼Ô¤ò¿·Ê¹¤ÇÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¾¾Ìî²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
È¤¤Îµß½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Î¤³¤³¡Ê·ä´Ö¡Ë¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¡ÊÏÓ¤¬¡ËÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤ó¡¢È¤¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£ÊÁËÜ»þÀ¸±é¤¸¤ë»³¶¶ºÍÏ©¤Ï¡¢Ìô¶É¡¢À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÙ³Ø¤Î¥µ¥í¥ó¤Þ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡ÖºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡£¸å¤ÎÃ¯¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¾¦ºÍ¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£