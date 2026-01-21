スポルティング守田英正が待望の今季CL初先発!! ホームで王者パリSGを撃破!!
[1.20 欧州CLリーグフェーズ第7節 スポルティング 2-1 パリSG]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、MF守田英正所属のスポルティング(ポルトガル)がパリSG(フランス)を2-1で破った。スポルティングは粘り強い試合運びで昨季王者から大金星を奪い、16強ストレートイン圏内の暫定6位に浮上。守田はMFモルテン・ヒュルマンドの出場停止を受けて待望の今大会初先発を果たし、フル出場でジャイアントキリングに貢献した。
試合は立ち上がりから一方的にパリSGが攻め込んだ。同じくヒュルマンドが出場停止だったリーグ前節カサピア戦(◯3-0)に続いて先発した守田は5-2-3のダブルボランチの一角で19歳のMFジョアン・シモエスとともに守備に奔走。常に近くをMFビティーニャやMFファビアン・ルイス、MFウォーレン・ザイール・エメリが顔を出してくるという難しい状況を強いられるなか、時にはペナルティエリア内まで入ってスペースを埋めていた。
それでも前半30分、パリSGがついにこじ開けた。中盤でMFセニー・マユルがMFジョニー・カタモからボールを奪い、ビティーニャが鋭いパスを左に送ると、FWブラッドリー・バルコラのスルーパスからF・ルイスが左サイドを突破。キックフェイントでテンポを外し、クロスを送ると、これをザイール・エメリがヘディングで沈めた。
ところがここでVARが介入した。争点となったのはマユルがカタモからボールを奪った際にファウルがあったかどうか。アンソニー・テイラー主審がオンフィールド・レビューを行った結果、ボール奪取時にマユルがボールより前にカタモの足を蹴っていたことが確認され、ゴールは認められなかった。
その後はスポルティングも攻め返す時間を作り、MFフランシスコ・トリンコンやFWルイス・スアレスが迫力を見せると、前半アディショナルタイム3分にはFKのこぼれ球をエリア内で拾った守田が振り向きざまに右足ボレーシュート。だが、これは大きく枠を外れ、0-0のままハーフタイムを迎えた。
すると後半6分、最初のビッグチャンスはスポルティング。パリSGのビルドアップミスからトリンコンが右サイドを駆け上がり、ゴール前に鋭いクロスを送り込んだ。だが、惜しくもFWルイス・スアレスには合わず、クロスはファーサイドへ。また同8分にはカタモのパスからトリンコンが左足で狙ったが、これも枠を外れ、次々にチャンスを活かせなかった。
そうして迎えた後半12分、パリSGは右サイドを突破したFWデジレ・ドゥエのクロスからFWウスマン・デンベレがヘディングで突き刺したが、オフサイドで得点は認められない。同21分にはマユルに代わってFWフビチャ・クバラツヘリア、同26分にはバルコラに代わってFWゴンサロ・ラモスが投入された。
すると後半29分、スポルティングが虎の子の1点を奪った。トリンコンの右CKがゴール前に放り込まれ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったカタモがミドルシュート。これにDFゲルギオス・バジャニディスが触って軌道を変えると、そこで待っていたエースのスアレスが右足ダイレクトで突き刺した。
それでも後半34分、パリSGはすぐに意地を見せた。デンベレがバイタルエリアでゆったりとボールを持ち、左サイドにパスを送ると、これを受けたクバラツヘリアがミドルレンジから右足一閃。強烈な弾丸シュートをゴール右上隅に突き刺し、1-1の同点に追いついた。
ところが最後は再びスポルティングが歓喜に沸いた。後半45分、左サイドを突破したMFアリソン・サントスが中央にボールを渡し、トリンコンがミドルシュートを放つと、GKリュカ・シバリエが弾いたボールにスアレスが反応。ヘディングシュートをゴール左隅に流し込み、劇的な勝ち越しゴールが決まった。
試合はそのままタイムアップ。スポルティングが欧州王者から勝ち点3をもぎ取り、ベスト16ストレートインに向けて大きく前進した。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節を各地で行い、MF守田英正所属のスポルティング(ポルトガル)がパリSG(フランス)を2-1で破った。スポルティングは粘り強い試合運びで昨季王者から大金星を奪い、16強ストレートイン圏内の暫定6位に浮上。守田はMFモルテン・ヒュルマンドの出場停止を受けて待望の今大会初先発を果たし、フル出場でジャイアントキリングに貢献した。
それでも前半30分、パリSGがついにこじ開けた。中盤でMFセニー・マユルがMFジョニー・カタモからボールを奪い、ビティーニャが鋭いパスを左に送ると、FWブラッドリー・バルコラのスルーパスからF・ルイスが左サイドを突破。キックフェイントでテンポを外し、クロスを送ると、これをザイール・エメリがヘディングで沈めた。
ところがここでVARが介入した。争点となったのはマユルがカタモからボールを奪った際にファウルがあったかどうか。アンソニー・テイラー主審がオンフィールド・レビューを行った結果、ボール奪取時にマユルがボールより前にカタモの足を蹴っていたことが確認され、ゴールは認められなかった。
その後はスポルティングも攻め返す時間を作り、MFフランシスコ・トリンコンやFWルイス・スアレスが迫力を見せると、前半アディショナルタイム3分にはFKのこぼれ球をエリア内で拾った守田が振り向きざまに右足ボレーシュート。だが、これは大きく枠を外れ、0-0のままハーフタイムを迎えた。
すると後半6分、最初のビッグチャンスはスポルティング。パリSGのビルドアップミスからトリンコンが右サイドを駆け上がり、ゴール前に鋭いクロスを送り込んだ。だが、惜しくもFWルイス・スアレスには合わず、クロスはファーサイドへ。また同8分にはカタモのパスからトリンコンが左足で狙ったが、これも枠を外れ、次々にチャンスを活かせなかった。
そうして迎えた後半12分、パリSGは右サイドを突破したFWデジレ・ドゥエのクロスからFWウスマン・デンベレがヘディングで突き刺したが、オフサイドで得点は認められない。同21分にはマユルに代わってFWフビチャ・クバラツヘリア、同26分にはバルコラに代わってFWゴンサロ・ラモスが投入された。
すると後半29分、スポルティングが虎の子の1点を奪った。トリンコンの右CKがゴール前に放り込まれ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったカタモがミドルシュート。これにDFゲルギオス・バジャニディスが触って軌道を変えると、そこで待っていたエースのスアレスが右足ダイレクトで突き刺した。
それでも後半34分、パリSGはすぐに意地を見せた。デンベレがバイタルエリアでゆったりとボールを持ち、左サイドにパスを送ると、これを受けたクバラツヘリアがミドルレンジから右足一閃。強烈な弾丸シュートをゴール右上隅に突き刺し、1-1の同点に追いついた。
ところが最後は再びスポルティングが歓喜に沸いた。後半45分、左サイドを突破したMFアリソン・サントスが中央にボールを渡し、トリンコンがミドルシュートを放つと、GKリュカ・シバリエが弾いたボールにスアレスが反応。ヘディングシュートをゴール左隅に流し込み、劇的な勝ち越しゴールが決まった。
試合はそのままタイムアップ。スポルティングが欧州王者から勝ち点3をもぎ取り、ベスト16ストレートインに向けて大きく前進した。