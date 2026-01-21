タイリース・マクシー、自身初のシグネチャーシューズが展開…2026年後半に発売へ

フィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシーが、ニューバランスから自身のシグネチャーシューズを展開する模様。1月21日（現地時間20日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。

報道によると、マクシーのシグネチャーシューズは2026年後半に発売される予定。マクシーは2023年1月にニューバランスと複数年契約のシューズ契約を結んでおり、その後締結した延長契約の中に自身のシグネチャーラインの展開が含まれていた。

ニューバランスとのパートナーシップを結んで以降の3年間でマクシーは飛躍的な成長を遂げ、NBA屈指のバックコートプレーヤーとなった。20日には自身初となるオールスターゲームのスターター選出を果たしており、今回のニュースは絶好のタイミングと言えるだろう。マクシーも自身のX（旧Twitter）アカウントを通じて、今回の報道を引用しスマイルの絵文字で反応している。

ニューバランスと契約しているNBA選手は他に、カワイ・レナード（ロサンゼルス・クリッパーズ）やジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）、WNBAのキャメロン・ブリンク（ロサンゼルス・スパークス）といった名前が並ぶ。『ESPN』によれば、この中でシグネチャー契約を結んでいる選手はレナードのみであり、今回マクシーがそれに続く形となった。

マクシーは、2020年のNBAドラフト全体21位でシクサーズに入団。主にリザーブとして出場したルーキーイヤーから得点力を伸ばし、スターターに昇格後は攻守両面でチームを牽引する存在に成長した。オールスターの初選出を果たした2023-24シーズンにはMIP（最優秀躍進選手賞）を受賞し、リーグを代表するスター選手となった。今シーズンは39試合の出場で1試合平均約30.2得点4.4リバウンド6.7アシストをマークしており、リーグ得点ランキングで3位につける活躍を見せている。

シクサーズは20日終了時点で戦績を23勝18敗（勝率56.1パーセント） とし、イースタン・カンファレンス5位につけている。4位のトロント・ラプターズと0.5ゲーム差、3位のニューヨーク・ニックスとも1ゲーム差まで詰めており、シーズン中盤以降の巻き返しに期待がかかっている。