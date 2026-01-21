２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．３４ドル（＋０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７６５．８ドル（＋１７０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９４２０．６セント（＋６１１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１０．２５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．７５セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．００セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．３５（＋４．３０）
出所：MINKABU PRESS
