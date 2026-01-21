・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．３４ドル（＋０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７６５．８ドル（＋１７０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝９４２０．６セント（＋６１１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１０．２５セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２３．７５セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５３．００セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．３５（＋４．３０）

出所：MINKABU PRESS