「もはや芸術」「見てるだけで気持ちいい」「もう異次元よ」なでしこMF長谷川唯が披露した超絶テクニック
マンチェスター・シティウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯の異次元のテクニックが話題となっている。
18日に開催された女子FA杯4回戦ボーンマス戦のウォーミングアップ中、長谷川はボールを浮かせると、走りながらリフティングを開始。左右両足を交互に使い、柔らかなタッチでボールを巧みに扱ってスピードを落とすことなく前進を続けた。
一定のリズムで同じ高さに蹴り上げられたボールの回転はほとんどなく、足に吸い付くようにコントロールされる美しいプレー動画を『DAZN Women's Football』が公式X(@DAZNWFootball)に投稿。「一日中、見ていられる」とコメントすると、ファンも驚きの声を隠さなかった。
SNS上で「エグすぎ」「いつまでも見てられる」「もう異次元よ」「やはり、天才」「見てるだけで気持ちいい」「神リフティング」「見てるの楽しい」「ボールと完全にお友達」「もはや芸術」「すげえ安定感」などと反応している。
We can watch this all day — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) January 20, 2026
Yui Hasegawa with the pre-match moves at City’s latest FA Cup game
( via @katakeegi)#FACup pic.twitter.com/xMJ8AMxivD