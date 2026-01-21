腰まわりが軽くなると背中まで変わる。１日10回【上半身をまとめて引き締める】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい、腰まわりのもたつきや背中の丸み。実はこの変化、脂肪だけでなく体幹や背面の筋肉がうまく使えていないことも影響しているのです。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ブレストストローク・ピラティス】。腰・背中・二の腕まで同時に使える動きで、上半身の印象をまとめて整えていきます。
ブレストストローク・ピラティス
（１）床にうつ伏せになり、両腕を体に添える
（２）息を吸いながら、両腕を頭の方へ伸ばす
▲意識をお腹に集中させます
（３）息を吐きながら、両手で円を描くように両腕を大きく回して（１）の姿勢に戻る
▲あごを引いて頭頂部を斜め上に引き上げます。なお、息を吐くときはお腹を絞るイメージです
（２）、（３）の動きを10回繰り返します。なお、実践時は身体が反らないように「常にあごを引いて行うこと」がポイント。実践中にあごが上がって身体が不自然に反ってしまうと、首や腰を痛めてしまうおそれがあるので注意しましょう。腰まわりを動かすことで、背中や姿勢まで自然と意識しやすくなっていきますよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
