冬太り対策に。長年体型が変わらない人が“当たり前”に実践している【簡単ダイエット習慣】
体型が長年変わらない人は「冬太り」とは無縁なイメージ。でも、そういう人は毎日自分なりのルーティンをこなしているものです。そこで今回は冬太り対策として、長年体型が変わらない人が“当たり前”に実践している【簡単ダイエット習慣】を紹介します。
起床後に白湯を飲む
長年体型が変わらない人たちが口を揃えておすすめしていることの１つに「起床後に白湯を飲むこと」が挙げられます。白湯を飲むことで内臓を温め、消化機能を高めるのです。さらに、体に溜まった毒素を排出する効果も望めますし、代謝も良くなるので体温が上がり、冷え性の改善にも効果を期待できます。なお、白湯の熱さは「すすって飲める程度」を目安にしましょう。
自宅でできる運動を適度に行う
長年体型が変わらない人はウォーキングやストレッチ、筋トレなどを習慣にしている人が多いです。運動と聞くとジムに週３〜４回通ったり、ピラティスなどに足しげく通っている様子をイメージしてしまうかもしれませんが、自宅でできる簡単な運動で良いので、適度に行う習慣をつけましょう。
体を冷やさないようにする
長年体型が変わらない人が総じて心かげていることが体を冷やさないこと。アルコールをはじめ、ついつい冷たい飲み物を飲んでしまいがちですが、できる限り飲み物は常温で、なるべくなら温かいものを飲むことを意識しましょう。体を温めると血流がよくなり、肌や髪にも良い影響がありますし、体調も良くなるので一石二鳥です。
毎日の小さなことの積み重ねが相乗効果となりダイエット効果をもたらしてくれるので、まずは今回紹介した習慣を継続させてみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
