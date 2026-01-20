好感度ダダ下がり。関係性の浅い段階で男性にしてはいけない「質問」
気になる男性とは会話を通して関係を一気に縮めていきたいところ。
そうなると、当然男性のことを色々知りたくて、さまざまな質問をしてしまうでしょう。
でも、良かれと思って聞いた質問が逆効果になることもあるのです。
そこで今回は、関係性の浅い段階で男性にしてはいけない「質問」を紹介します。
お金のこと
男性のスペックを把握したいからと言って、収入や貯金などお金について質問は関係の浅いうちにしない方がいいでしょう。
また、男性としても関係性の浅い女性に対してあまり話したい内容ではないですし、「デリカシーがない」とさえ思われてしまいます。
過去の恋愛のこと
気になる男性の恋愛経験がどんなものなのかも気になるところですが、関係の浅い段階で質問しない方がいいでしょう。
男性の方から語ってくるなら別ですが、基本的に過去の恋愛については男性にとって終わったものなので、トラウマや嫌な記憶を呼び覚ましてしまうこともあるかも知れません。
そうなると一気に女性への不信感などがよみがえって、かえって２人の関係に悪影響を及ぼす可能性だってあるのです。
結婚のこと
関係の浅い段階では結婚にまつわる質問もできるだけ避けた方が良いかも知れません。
なぜなら、関係の浅いうちに女性から結婚を仄めかされてしまうと、男性としてはプレッシャーにしか感じません。
また、「まだそういう段階じゃないだろう」という気持ちから、空気が読めない人というレッテルを貼られてしまう可能性もあります。
今回紹介した内容の質問をするのは、ある程度男性と関係性ができあがってきてからの方が良いので、ぜひ注意してくださいね。
