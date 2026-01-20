毎日30回の“スクワット”で−５kg！運動嫌いの40代女性も続けられた「ながらダイエット習慣」
「運動が苦手で続かない」と感じている人にこそ試してほしいのが、スキマ時間にできる「ながらスクワット」。自称“運動嫌い”のAさん（40代・ビューティアドバイザー）は、テレビを見ながらや家事の合間などに、毎日30回のスクワットをコツコツ継続。４ヶ月後には体重−５kg、ウエスト−６cmを達成しました。そこで今回は、そんな“運動嫌いでも続けられた”成功の秘訣を紹介します。
ながらスクワット＝“短時間×高効率”の運動
「スクワットはキツそう」というイメージを持っていたAさん。でも、“テレビを見ながら”“ドライヤーをかけながら”など、“ながらでできる”と気づいた瞬間、一気にハードルが下がったそうです。
Aさんが取り入れたのは、１セット10回×１日３セット。１回にかかる時間はわずか１〜２分。スクワットは太もも・お尻・体幹を同時に使う全身運動なので、代謝アップ＆脂肪燃焼効果が高いのが特徴です。「“筋トレ”というより“体を動かす習慣”と思ったら、自然と続けられました」と語ります。
スキマ時間に小分けにすれば無理なく続く
継続できた理由について、「完璧をめざさないこと、これが一番のポイントだったと思います」とAさん。朝の身支度中に10回、昼休みに10回、夜の入浴前に10回と、１日の中で無理なく分散して行っていたそうです。
「まとめてやるとキツいけれど、分けるとあっという間。翌朝の脚のむくみも軽くなりました」とのこと。しかもスクワットは下半身の大きな筋肉を使うため、“血流促進→冷え改善→代謝アップ”という好循環を生みやすいのも魅力です。
４ヶ月で−５kg！お尻と太ももが引き締まっていく実感が継続のモチベーションに
毎日30回、小分けにしながらコツコツ続けたAさん。４ヶ月後には体重−５kg、ウエスト−６cm、体脂肪率−４％を達成しました。「続けているうちに、お尻と太ももが引き締まっていく実感があって、それが継続のモチベーションになりました。結果が出るとうれしいですよね」と笑顔を見せます。
特に40代以降は、下半身の筋肉量を維持することが代謝キープの鍵。“ながらスクワット”は、無理せず続けながら体型も整う、まさに一石二鳥の習慣と言えるのです。
運動は「やらなきゃ」ではなく「ついでにやる」が継続のコツ。スキマ時間にできる“ながらスクワット”なら、きっと運動が苦手でも続けられます。たった１日30回の積み重ねが、数ヶ月後の自信に。あなたも今日から始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像（top）は生成AIを利用して作成しています
