男で苦労することが絶えない…。ダメンズを引き寄せる女性の「特徴」
恋愛する際、男で苦労することが絶えない女性って現実にいるもの。
そこで今回は、そんな風にダメンズを引き寄せる女性の「特徴」を紹介します。
男性から嫌われるのが怖い
男性が嫌われるのが怖いと感じている女性は、意外とダメンズを引き寄せてしまうもの。
なぜなら、嫌われたくない余りに男性からの無理めのわがままやお願いを聞き入れてしまったり、本音ではNGであっても、NGと言えなくなってしまうからです。
これが原因で男性に身勝手な振る舞いをされるようになったり、軽く扱われたりするようになっていきます。
ダメな男に好かれる女性の特徴として、男性に遠慮して自分の考えや意見を飲み込んでしまう傾向も。
押しに弱い
押しに弱い女性もダメンズを引き寄せる傾向があるでしょう。
そういう女性は断らないといけない場面でも、なぜか「自分が傷つくこと」よりも「相手を傷つけてしまうこと」の方が悪いと考えてしまうのです。
また、男性が一生懸命に自分の都合を押し付けてくる言動に「私にアプローチするのに一生懸命になっている」という風に捉えて情に絆されてしまうことも。
そのため、男性から「どうせ断られないし」「どんなに酷いことしても大丈夫だろう」と思われるようになっていきます。
ダメンズばかり引き寄せていると結果的に自分の女性としての価値まで下げてしまうことになりかねないので、今すぐ改善に努めていきましょうね。
🌼いいカモを見つけた。モラハラ男性に「狙われやすい女性」とは