キッパリ諦めた方がいいかも。元カレとの「復縁」が叶わない理由
元カレとヨリを戻したいと考えていても、現実はなかなかうまくいかないもの。
そこで今回は、元カレとの「復縁」が叶わない主な理由について紹介します。
別れ方があまり良くなかった
復縁できない最も大きな理由として上がるのが、別れ方があまり良くなかったということ。
元カレにダメ出しした上で一方的に関係を絶ったり、自分から連絡を取れない状況を作ったりして自然消滅させたりなどは、正直なところ今後元カレから信用されることはまずないと言っても過言ではありません。
別れてからかなり時間が経過している
別れてからかなり時間が経過している場合も、なかなか復縁が叶わない理由の１つ。
時間がかなり経過しているということは、元カレを取り巻く環境も大きく変わっている可能性があり、次の恋を始めていることもあるでしょう。
また、別れた直後は元カレの方が未練タラタラだったとしても、時間が経つとそれを引きずっていることはほぼないのが現実です。
必死感が前面に出ている
復縁しようと必死感を出してしまうと逆効果になることが多いです。
一方的に気持ちを押し付ける格好になるので、元カレとしては「結局は自分が大事なんだ」としか思わないですし、「面倒だな」と困惑しかしないもの。
また、元カレが最初から復縁を望んでいない場合、「ヤバい女だった」と周囲に吹聴される可能性も出てきます。
もし元カレとの復縁を望んでいるなら、ぜひ今回紹介した理由に当てはまらないようにアプローチすることを意識してみてくださいね。
🌼やり直せないかな？ 男性が「復縁」を望む理由