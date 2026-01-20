「そこまでは踏み込まない」不倫に巻き込まれない女性が作る距離感
不倫に巻き込まれやすい女性と、なぜかそういう関係にならない女性。その違いは、性格の強さや冷たさではありません。多くの場合、既婚男性との日常の小さな距離感の取り方にあるのです。そこで今回は、そんな不倫に巻き込まれない女性が作る距離感について解説します。
プライベートの深掘りを“自然に止めている”
必要以上に家庭や感情の話をしない。聞かれても、軽く流すか話題を切り替える。これだけで、心理的な距離は必要以上に近づきません。親しさと親密さは別物。無意識にそこを分けている人は、不倫関係に巻き込まれにくい傾向があります。
頼まれても“全部は引き受けない”距離感
優しさは持っているけれど、無理なお願いは無理と伝える。小さな「できません」を自然に言える人ほど、男性にとって“踏み込みづらい存在”になります。わざわざ境界線をを強く主張しなくても、一定の距離感を保つことはできるのです。
男性の感情を“自分の責任”にしない
男性が落ち込んでいても、機嫌が悪くても、それを自分が背負わない。共感はするけれど、背負いすぎない。この距離感があるだけで、不倫関係に発展しにくくなります。
不倫に巻き込まれない女性は、ただ自分の心と時間を守る距離感を自然に大切にしているだけ。優しさを手放さなくても、境界線は持てます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜ“既婚男性”ばかりにモテる？不倫を引き寄せる女性の「共通点」