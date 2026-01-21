◇欧州CL1次リーグ第7戦（2026年1月20日）

欧州チャンピオンズリーグ（CL）1次リーグ第7戦は20日に各地で行われ、前節4位のマンチェスター・シティー（イングランド）がここまで未勝利のボデグリムト（ノルウェー）に1―3で敗れる波乱があった。

マンチェスター・ユナイテッドに0―2で敗れた17日のプレミアリーグから中2日のマンチェスターCは、北極圏にあるボデグリムトの本拠に乗り込んでのアウェー戦。ディアス、ストーンズら主力DF陣を負傷で欠き、昨季欧州リーグ4強の相手に後半13分までに0―3とリードを許した。

後半15分にMFシェルキが1点を返したものの、直後の同16、17分とMFロドリが立て続けにイエローカードを受けて退場。支配率66％、シュート数16―8と上回りながら決定力を欠き、母国での試合を飾れなかったノルウェー代表FWハーランドは「恥ずかしい。決めるべきゴールを決められなかった責任は全て自分にある。全てのサポーターに謝罪します」とうなだれた。マンチェスターCは勝ち点13のままで暫定7位に後退した。

また、昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）も敵地でスポルティング（ポルトガル）に1―2で敗れ、2敗目（4勝1分け、勝ち点13）を喫した。同点の後半45分、スポルティングのFWスアレスに決勝ゴールを決められた。MF守田英正がフル出場で勝利に貢献したスポルティングは勝ち点を13に伸ばし暫定6位となった。

プレミアリーグで首位に立つアーセナル（イングランド）はFWジェズスの2得点などで前回準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）に敵地で3―1と快勝。7戦全勝で首位をキープし、決勝トーナメント進出を決めた。レアル・マドリード（スペイン）はFWエムバペの2得点などでMF南野拓実が負傷離脱中のモナコ（フランス）に6―1で圧勝し、勝ち点15で暫定2位に浮上。シャビアロンソ前監督解任絡みで批判されていたFWビニシウスが1ゴール3アシストと活躍し、ブーイングを浴びせていた本拠のファンを沈黙させた。