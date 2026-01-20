下半身の重だるさに変化。１日１分【股関節から“ぼやけ体型”を立て直す】簡単エクササイズ
「脚が重い」「腰まわりがもたつく」といった違和感を感じ始めたら、股関節の動きが鈍っているサインかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグ・サークルズ】。股関節まわりと体幹を同時に刺激し、下半身の巡りや姿勢バランスを整えやすいのが特徴です。
レッグ・サークルズ
（１）仰向けに寝て、ひざを立てる
▲ひざは握りこぶし１つ分開けておきます
（３）骨盤を動かさず、右脚を付け根からクルクルと30秒間回し続ける
▲小さい円を描くことを意識しながら、カクカクならないようにスムーズに回すのが理想です
左脚も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上げていない方の脚の位置を固定すること（外に開いたり、内に倒れたりさせないこと）」がポイント。体型の変化には、脂肪や筋力だけでなく「関節の使い方」も関係しています。まずは動きの質を整えることから取り組んでいきましょう。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
