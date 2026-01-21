º´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×ÉÔÊÑ¤ÎÈþ¡ª10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Îº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡Ê48¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤ó¤ÊÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿º´ÅÄ¡£¡Ö¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2016¡¡×¤Èµ¤·¤Æ10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎ¤âº£¤â´ñÎï¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ´¤ì¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âºÇ¹â¡¼¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£