広島の島内颯太郎投手（２９）が２０日、広島県廿日市市の大野練習場で、今年初めてブルペン入りした。いきなり捕手を座らせ３１球。チェンジアップも投じた。春季キャンプの２月１０日に実施予定の紅白戦登板に向け、最速で準備を整えている。

今年最初のブルペンで、島内が捕手を座らせ腕を振った。力強い球に、ミットからは甲高い捕球音が響く。「感覚が良かったので、座ってもらいました」。球数は、当初予定していた１５球から２倍以上の３１球。充実感いっぱいの表情で終えた。

傾斜での投球も、この日が最初。ブルペン初日は、捕手を立たせるのが一般的だ。それでも「思ったよりフォームがかみ合っていた」と急きょ、捕手を座らせた。投球を見たチームメートから「えぐい」と声がもれるほど、直球は威力十分だ。

「（状態は）過去１、２ぐらい」とにっこり。チェンジアップも予定通り投げることができた。プロ８年目の滑り出しは、順調そのものだ。

見据えるのは、２月１０日に実施予定の紅白戦登板になる。

「大事な試合で打たれたりもしたので、まだまだ完全なレギュラーを勝ち取れていない。勝ち取っていかなきゃいけない立場」。

３年連続５０試合登板を果たし、勝ちパターンの一翼を担ってきた。昨年までは、個別調整を任されていたが、今年は違う。全員が横一線。激しいチーム内競争を勝ち抜くため、準備を進める。

２月１日のブルペン入りを見据え、キャンプまで残り３度、投球練習をする予定。好発進を切るため、腕を振る強度を上げながら球数を増やす青写真を描く。

「みんな競争。初めからしっかりアピールしていかないと、いいポジションで投げられない。キャンプ初日から、いい状態で入ることしか考えていない」

寒風が吹く大野練習場で、島内は闘志を燃やした。