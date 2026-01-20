「元カノとは違う」「君は特別」…。“特別扱い”に酔うほど、恋は見誤る
「元カノとは全然タイプ違うよ」「結婚には興味ないけど、君は特別」「君って他の子と違うよね」。こんな言葉を重ねて言われると、「私は特別な存在なんだ」と感じてしまうもの。でも、この“特別扱いワード”こそ、モテる男性が距離を一気に縮めたいときに使う常套句なのです。そこで今回は、甘く聞こえる男性のセリフの裏に潜む“心理操作”を読み解いていきます。
「元カノとは違う」は、比較で優越感をくすぐるテクニック
この言葉は、あなたを褒めているようで、実は“元カノ”を軸にした比較です。「前の女性よりあなたの方がいい」と示すことで、無意識に優越感を与え、心の距離を一気に縮める。でも、本命の相手には過去の恋愛を引き合いに出す必要はありません。比較が頻繁に出てくる恋ほど、男性の中で気持ちが整理しきれていない可能性があります。
「結婚に興味ないけど君は特別」は、責任回避のセットワード
一見ロマンチックですが、この言葉にはしっかり“逃げ道”が用意されています。「結婚しない」と最初に宣言しておくことで、将来の責任から距離を置く。その上で「君は特別」と添えることで、期待だけは持たせるのです。都合よく距離を保ちたい男性ほど、この二段構えを使います。
「他の子と違う」は、依存を生みやすい危険ワード
「君は他の子と違う」という言葉は、承認欲求を強く刺激するはず。“選ばれている感覚”が芽生えるほど、相手に執着しやすくなるものです。でも、本当に大切にされている関係は、言葉で特別扱いしなくても行動で伝わります。
“特別”という言葉ほど、使い方次第で人の心を縛るものはありません。大切なのは、「特別と言われたか」ではなく、「特別な扱いを受けているか」。言葉の甘さより、日常の誠実さに目を向けるようにしましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
