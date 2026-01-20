なんとなく羽織るだけだと“おば見え”？40代・50代のカーディガンは「前の開け方」で差がつく
体温調整がしやすく、日常でも仕事でも活躍する定番アイテム・カーディガン。ただ、年齢を重ねるほど「なんとなく羽織っているだけ」で、全体が野暮ったく見えてしまうことも少なくありません。実はその印象差を生んでいるのが、“前の開け方”のバランス。ほんの少し着方を変えるだけで、同じカーディガンでも洗練度は大きく変わります。
前を閉じすぎると、上半身が重たく見えやすい
ボタンをすべて留めた着こなしは、きちんと感は出る一方で、上半身が一枚の“面”のように見えやすくなります。特に40代・50代になると、肩やバスト周りに厚みが出やすく、シルエットが四角く見えがちに。
首元から胸元にかけて抜けがないと、視線が横に広がりやすく、体が実寸以上に大きく見えてしまうことも。清潔感はあっても、どこか古く見える印象につながりやすいポイントです。
「少し開ける」だけで、縦ラインと軽さが生まれる
前ボタンを１〜２個ほど開けるだけで、視線が自然と縦に流れ、上半身に奥行きが生まれます。インナーの色や質感がのぞくことで、コーデ全体に立体感と軽さが加わるのも大きなメリット。すべてをきっちり整えるよりも、抜けをつくることで、今の大人らしい“こなれ感”が引き出されます。
「開けすぎない」ことで、上品さと安定感をキープ
とはいえ、大きく開けすぎるとラフに見えすぎたり、落ち着きが損なわれる場合もあります。ポイントは、鎖骨まわりがほどよく見える程度にとどめ、縦ラインがきれいに通る位置を探すこと。
インナーは明るめやニュアンスカラーを選ぶと、顔まわりが自然に明るくなり、清潔感もアップします。カーディガンの柔らかさと、インナーの軽さがバランスよく調和すると、大人らしい品のあるカジュアルに仕上がります。
カーディガンは「どう着るか」で印象が決まるアイテム。前の開け方をほんの少し意識するだけで、体のラインがすっきり見え、全体の鮮度も自然と高まります。いつもの一枚を、ぜひ“羽織り方”から更新してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています。
