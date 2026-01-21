全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による野球殿堂入りが２０日（日本時間２１日）、発表され、強打の外野手カルロス・ベルトラン氏とアンドリュー・ジョーンズ氏の殿堂入りが決まった。ベルトラン氏の得票率は８４・２％、ジョーンズ氏は７８・４％だった。

プエルトリコ出身のベルトラン氏はロイヤルズ時代の１９９９年に打率２割９分３厘、２２本塁打、１０８打点、２７盗塁で新人王を受賞。通算２５８６試合に出場し打率２割７分９厘。５６５二塁打、４３５本塁打、３１７盗塁を記録。５００二塁打＆４００本塁打＆３００盗塁をクリアしたメジャー５人の選手のうちの１人というエリートで殿堂投票４年目での殿堂入りとなった。

一方のジョーンズ氏はオランダ領キュラソー出身。２０１３、１４年には日本プロ野球の楽天でも２年間プレーした。１３年には２６本塁打を放って、田中将、則本（ともに現巨人）らとともに球団史上初の日本一貢献した。メジャーでは外野で通算１０回のゴールド・グラブ賞を獲得した守備力に加えて通算４３４本塁打をマークした打撃力も兼ね備え、候補９年目で念願がかなった。メジャー通算２１９６試合、打率２割５分４厘で１２８９打点。候補１年目得票率が７・３％、翌年も７・５％と、候補資格がなくなる５％に近い数字から年度ごとに得票率を上昇させていった。

なお、通算打率３割１分２厘、５５５本塁打をマークしているマニー・ラミレスは今年が候補最終年だったが、禁止薬物に関係しているとして票が伸びず。資格を失った。

なお、昨年１２月に発表された時代委員会による殿堂入りはジャイアンツの二塁手として活躍したジェフ・ケント氏が選出されている。