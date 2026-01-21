女優・三倉茉奈が19日、自身のインスタグラム更新し、友人家族とスキーに行ったことを報告。娘と白銀の世界を楽しむ姿を見せた。



「週末に友達家族とスキーへ。 5歳の娘にとって初めてのスキー。」と記した茉奈。「どんなもんかなーと不安だったけど、 ソリもスキーもすぐ慣れて怖がらず楽しんで、 最後には1人でスーッとか滑っしゃって、、驚き。 子供ってすごい。」とママ目線で心境をつづった。



自身も20年以上ぶりのスキーだったそうで「中学生の時にスキーで軽く怪我をしたことがあり… それから私はスキーできない、苦手、 とずっと避けてきたんですが… 娘にはいろんな経験をさせたいなと思いチャレンジ。」と娘の成長を思っての久々の挑戦だったことを明かした。



「最初はおっかなびっくりだったけど、娘がいるし私がオロオロしてられないと思って、 必死に滑ってるうちに意外と滑れました。」とし、「娘が生まれてから、 避けていたことや苦手なことに色々挑めていて… 嬉しい。きっかけをくれてありがとう。」と感謝の言葉も。雪の上で寝転ぶ2人のショットは実に愛らしい。



母娘の愛あふれる姿に、フォロワーからは「楽しい一時を過ごせ 良かったですね」「雪の上での茉奈さんと娘さんの2ショット素敵ですね‼︎」「勇気を出してスキーに行かれた甲斐がありましたね」「ちっちゃい子は身も軽いし飲み込みも早いですからね」とのコメントが寄せられた。



茉奈は双子の妹・佳奈と1996年放送のＮＨＫの朝ドラ「ふたりっ子」に出演し、「マナカナ」の愛称で国民的人気を集めた。茉奈は19年2月に一般男性と結婚。20年12月に女児を出産したことを報告している。



