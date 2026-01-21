アメリカのトランプ大統領は第2次政権の発足からちょうど1年の節目となる20日に記者会見し、強硬な移民政策などをアピールしたうえで、「これまでのどの政権より多くのことを成し遂げた」と誇りました。

トランプ大統領は第2次政権の発足から1年になった20日、ホワイトハウス報道官会見の「特別ゲスト」として記者会見に臨みました。

トランプ氏はまず、自身の看板政策のひとつである強硬な移民政策から説明を始め、その後、ホワイトハウスが公表したこの1年間での「365項目の“勝利”」を列挙した文書も手にしながら成果をアピール。

ただ、その文書の束を足もとに投げ捨てる場面もありました。

トランプ大統領

「我々は死んでいた国を引き継ぎ、今や世界で最もホットな国にした。たったの1年で」

結局、記者からの質問を受け始めるまで、▼経済対策や▼政府機関の改革、▼外交など、様々な分野の“成果”についておよそ1時間20分、一方的に発言。

その後、25分ほど記者からの質問に答え、「バイデン政権から混乱を引き継いだが、私たちはそれを美しい状態に変えた」などと主張しました。