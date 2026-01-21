ノーマルタイヤで雪道を…

国土交通省 岐阜国道事務所の公式SNSアカウントが「危険かつ迷惑行為」「法令違反」と強いメッセージとともに、岐阜県各務原市の国道21号を走っていた1台の自動車が起こしたトラブルを、写真とともに取り上げています。この投稿に、SNSユーザーからは多くのコメントが寄せられています。

【写真】えっ…これが「危険かつ迷惑行為」自己中極めしアクシデントです

同アカウントが投稿したのは、ノーマルタイヤの普通乗用車が発生させたスタックの様子です。ここでは、「雪道をノーマルタイヤで走行することは、危険かつ迷惑行為であり、法令違反です。冬用タイヤやチェーンを着用して走行をお願いします」と投稿しています。

この投稿を見たSNSユーザーは公式アカウントに対し「罰則を厳しくした方がいいよね〜 どれほど迷惑か」「車没収で良き」「岐阜国道事務所さんもお怒りです」「自分勝手な行動でそこを走る全ての人に、観光地ならなおさら迷惑がかかる」「頭がアブノーマル」「飲酒運転と同じ罰則で良いです」といったコメントを寄せています。