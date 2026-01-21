お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんは1月19日、自身のXを更新。18kg増量した肉体の比較ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：西野創人さん公式Xより）

お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんは1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。18kg増量した肉体の比較ショットを公開し、話題となっています。

【写真】18kg増量したコロチキ西野

「筋肉が西野か西野が筋肉か」

西野さんは2枚の写真を投稿。1枚目に「58kg」の姿、2枚目に「76kg」になった姿を載せました。どちらもムキムキではありますが、筋肉の厚みが見違えるほど変化。努力を継続していることが分かります。

ファンからは「デカくなりましたね！」「すごい筋量の増え方」「筋肉が西野か西野が筋肉か分からなくなってきましたね」「人が避けて通ってくれそう」「全力でツッコミ入れたらどうなるやろ」などの声が寄せられました。

トレーニング動画も公開

18日には自身のYouTubeチャンネル「コロチキ西野の100日ニキ」も更新した西野さん。『【筋トレvlog】年末年始スケジュールの1週間の中で筋トレと食事【ダイエット】』と題し、トレーニングをする姿を公開しています。西野さんが18kg増量した秘訣（ひけつ）を知りたい人は、視聴してみてはいかがでしょうか。(文:堀井 ユウ)