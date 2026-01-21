米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入りメンバーを発表し、ブレーブス、楽天などで活躍したアンドリュー・ジョーンズ氏（48）らを選出したと明かした。

ジョーンズ氏はオランダ領キュラソー出身。ブレーブス時代の2005年に本塁打王、打点王に輝いた。メジャー通算は2196試合で1993安打、打率・254、434本塁打、1289打点。資格9年目での吉報となった。

また、2013、14年には楽天でプレー。2年間で50本塁打を放ち、13年にはチーム初のリーグ優勝、日本一に貢献した。

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではオランダ代表監督に就任。選手としては2006、13年大会に出場している。今回が資格4年目だった。

A・ジョーンズ氏の他にロイヤルズやメッツ、ヤンキースなどでプレーし、通算2725安打、435本塁打をマークしたカルロス・ベルトラン氏（48）も殿堂入り。同氏も3月のWBCでプエルトリコのGMを務める。選手としては4度出場し、13、17年の同国準優勝に貢献した。

殿堂入りは全米野球記者協会に所属する有資格記者の投票で75％以上の票が必要で、A・ジョーンズ氏は78・4％、ベルトラン氏は84・2％だった。

両者は7月26日にクーパーズタウンで予定されている式典で正式に殿堂入りする。