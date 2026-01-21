韓国の男性ダンス＆ボーカルグループ・ＮＣＴ１２７のＹＵＴＡ（３０）が、２１日に初の日本武道館ワンマンライブを開催する。自身のルーツであるロックを存分に表現した最新アルバム「ＰＥＲＳＯＮＡ」を引っさげ、昨年１０月から全国１０都市のホールを巡り、いよいよロックの聖地でファイナルを飾る。今年でデビュー１０周年を迎えるが、音楽活動に注ぐ情熱と真摯な姿勢はデビュー当時から不変。昨年１０月に３０代に突入し、人としても厚みを増すＹＵＴＡの素顔に迫った。

日本人男性では米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手に次ぐ２位となるインスタグラムフォロワー数（２０日時点で８６６万人）を誇るＹＵＴＡの素顔は、音楽への情熱とファンへの愛にまみれた“ロックな男”だった。

２４年１１月にソロデビューを果たし、今回で２度目のソロツアー。２１日の完走を目前に「まずここまで応援してくれた皆がいるからここまで来られた」と感謝し、ロックの聖地に立つ心境を「ドキドキワクワクしている」と告白。昨年１２月にロックバンド・ＵＶＥＲｗｏｒｌｄのライブを鑑賞して「ここに自分も立つのか」と客席からイメージを膨らませたといい、「武道館は僕にとっての挑戦。挑戦できる環境にいてすごく恵まれているなって。ラスト武道館！本気でぶちかましたいです！」と気炎を上げる。

今ツアーは最新アルバムのタイトルにも表現された「ＰＥＲＳＯＮＡ＝仮面」をテーマに、「ロックって何だろうを追求した。いろんな仮面があってもいいんじゃないか」というところから構築。幼少期からロックに触れ、オルタナティブロック、ポップパンク、グラム・パンク、ヘヴィメタルとひとくくりにはできないロックの魅力を存分にアピールし、各地で熱狂を生み出してきた。「コンサートの醍醐味ですが、公演を重ねるごとにお客さんが歌ってノッてきている。皆と一緒にレベルアップしている感覚です」。ロックへの情熱が周囲に波及していることを喜ぶ。

音楽活動だけでなく、バラエティーや演技にも情熱を注いでいる。３月６日公開の映画「スペシャルズ」では、日本のアイドル界を代表するＳｎｏｗ Ｍａｎ・佐久間大介、映像で活躍している俳優の椎名桔平、小沢仁志、青柳翔と共演。撮影を通し、共演者の表現に対する情熱に触れて「佐久間君をはじめ、物作りにたけている方たちだからこそ、すごく刺激をもらった。僕もさらに真剣にやりたいと思った。引っ張られたのは初めて」と熱く燃え上がった。

さまざまな刺激を受けて、今年デビュー１０周年を迎える。時々流れてくるというデビュー当時の映像に「めっちゃガチガチでほほ笑ましい」と羞恥心を見せながら、「１０年でやっとアーティストとしてスタートラインに立てた気がする。１０年続けられるグループは一握り。ファンに感謝して、自分にも『お疲れさま』と言ってあげたい」と語る。

ＮＣＴ１２７の活動も控えており、「形は変わっていくけど、新しいチームが楽しみ。新たな道が見えてくると思う」と心待ちに。個人的にかなえたいことを問うと「Ｒ−１（明治のヨーグルト）を毎朝食べている。Ｒ−１にブルーベリー、マンゴー、バナナ、グラノーラと蜂蜜を入れています」とレシピを紹介した上で、「ＣＭお待ちしております！書いておいてくださいね！」とおちゃめな一面も見せていた。

◆ＹＵＴＡ（ユウタ）１９９５年１０月２６日生まれ、大阪府出身。グローバルグループ・ＮＣＴのメンバーで、派生グループ・ＮＣＴ１２７に所属する日本人メンバー。１６年７月に韓国でデビューし、２４年１１月にソロデビューした。音楽活動だけにとどまらない活躍で、インスタグラムのフォロワー数は日本人男性アーティストで１位。日本人男性でも大谷翔平選手に次ぐ２位を誇る。メンバーから言われる性格は「おっちょこちょい」。最近大事にしていることは「太陽を浴びること」。