（MCU）のブラックパンサー役を、『F1／エフワン』（2025）のダムソン・イドリスが引き継ぐかもしれない？ にわかにささやかれ続けている噂に対し、本人が再び可能性を語った。

ドラマ「スノーフォール」（2017-2023）で注目されたイドリスは、ブラッド・ピット主演『F1／エフワン』で、ピット演じる主人公ソニー・ヘイズのチームメイトにして若きライバルであるジョシュア・ピアース役を演じ、高い評価を受けた。2025年1月には、故チャドウィック・ボーズマンが演じたティ・チャラに代わる“新ブラックパンサー”としてイドリスにオファーがあったとの噂が流れ出したのである。

MCUファンの反応は温かく、SNSには“イドリスは新ブラックパンサー役にふさわしい”との歓迎ムードがある。ゴールデングローブ賞のレッドカーペットに登場したイドリスは、米Varietyにてファンへの感謝を語りつつ、就任の噂については改めて明言を避けた。

「ファンの皆さんに感謝します。もちろん（新ブラックパンサー役は）ただの噂にすぎませんが、僕はあの映画が大好きだし、あの世界も大好き。皆さんがその未来を期待してくれているのは嬉しいです。（MCUは）素晴らしい方向へ進んでいるから。僕も（『ブラックパンサー』の）3作目を楽しみにしています。」

"F1" star Damson Idris on the rumors about him taking over : "I am thankful to the fans. Of course it's rumor but I love that movie. I love the world."



Variety Golden Globes Red Carpet Pre-Show presented by - Variety (@Variety)

今回のコメントは、過去に何度か質問を受けてきたなかでも最も丁寧なものだ。2025年6月、テレビ番組で「ブラックパンサー役としてキャスティングされるという噂がありますね。なにか話し合いはありましたか？ イエスかノーで」と尋ねられると、イドリスは笑いながら「イエス・ノー」と応答。「もしも求められたらやりますか？」と聞き直されると「イエス」と。

また、2025年10月に米TIMEがこの噂について直撃した際には、満面の笑顔を浮かべながら「なんにも知らないんですよ」と一言。あまりにニコニコしているので、インタビュアーが「ニコニコしてますね。いつかまた聞きに来ます」と口にしている。

There's been speculation that Damson Idris might take over as Black Panther. Here's what he had to say at the TIME100 Next Gala. Presented by @Toyota USA

すなわち、イドリスは一貫して新ブラックパンサーの噂を肯定も否定もしていない。もっともMCUの場合、たとえ否定したところで、ファンには「本当のことを言っているのかどうか……」と疑われるのがもはや通例だ。真実を確認できるのはスクリーンか、あるいは『ブラックパンサー3』の続報ということになるだろう。

なお現在の噂では、新ブラックパンサーは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』あるいは『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』で初登場し、続く『ブラックパンサー3』で主人公を務めるというが──もちろん、これはあくまでも真偽不明の噂にすぎない。『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）でブラックパンサーを引き継いだシュリの処遇も気になるところだ。

