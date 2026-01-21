¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¿·ºîÍ½Äê¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È½ÌÀ ¨¡ ¥±¥Í¥Ç¥£Á°¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Î¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¼ÒÄ¹¤ò¼¿¦¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ÏÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥º³ÆºîÉÊ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥±¥Í¥Ç¥£Ç¤´üÃæ¤Ï¡Ø¥íー¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤ä¤Ê¤É¤ÎÉ¾È½ºî¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ¹¤é¤¯¿ÊÄ½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢ÆÜºÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥¤¥¬ーCEO¤Ï¡¢ºîÉÊÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¿¼¤¯Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¡×¤È¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¤â¡Ö¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¡×¤Ê¤ë¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¸å¤â¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿¦¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ëÍ½Äê¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿³ÆºîÉÊ¤Î¶á¶·¤«¤é¡¢¤½¤Î³µÍ×¤È¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´ー¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¸¶»Ï±Ç²è 2023 Getty Images
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤«¤é25,000Ç¯Á°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥¹¤òÁà¤ëºÇ½é¤Î¥¸¥§¥À¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¿ÀÏÃ¤Îµ¯¸»¤Ë¿¨¤ì¤ëÆâÍÆ¡£¡Ø¥Ù¥ó¡¦¥Ïー¡Ù¤ä¡Ø½½²ü¡ÙÄ´¤ÎºîÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡ØLOGAN¡¿¥íー¥¬¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024¡Ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´ー¥ë¥É¡£µÓËÜ¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«ー¥É ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡×¡Ê2013 - 2018¡Ë¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥Éー¡×¡Ê2022¡Ë¤Î¥Üー¡¦¥¦¥£¥ê¥â¥ó¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
¥¦¥£¥ê¥â¥ó¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë·¿ÇË¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝÎ±Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À
2023Ç¯4·î¤Ë±Ñ¥í¥ó¥É¥ó³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥±¥Í¥Ç¥£Êó¹ð¡£¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî±Ç²è Photo by Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/48471003532/
¥Þー¥Ù¥ë¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½ー ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ä¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¥ª¥Õ¥Óー¥È¤ÊºîÉ÷¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë´ë²è¡£¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¡Ø1917 Ì¿¤ò¤«¤±¤¿ÅÁÎá¡Ù¡Ê2019¡Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥½ー¥Ûー¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡á¥±¥¢¥ó¥º¤ÈµÓËÜ¤ò¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
µÓËÜ¤¬Äó½ÐºÑ¤ß¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¾Ð¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£
¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À
2020Ç¯¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÄ½¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡£°ÊÁ°¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¿·¥Áー¥à¤¬·è¤á¤ë¡×¤È¶á¶·¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¤Ë¤è¤ë¡ÖLando¡× Public Domain
¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¿¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¼ã¤¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ë¥ê¥¸¥¢¥ó¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡£±é¤¸¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥íー¥ô¥¡ー¤¬ºÆ±é¤¹¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å·à¾ì±Ç²è´ë²è¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
¥°¥íー¥ô¥¡ー¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤¬Äó½ÐºÑ¤ß¡£
¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À
¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¿·¥Áー¥à¤¬·è¤á¤ë¡×¡£¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥óÃ±ÆÈºî¡Ø¥¶¡¦¥Ï¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¡Ù Photo by Dick Thomas Johnson https://www.flickr.com/photos/31029865@N06/27163437599/ Remixed by THE RIVER
Â³3Éôºî¤Ç¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ó¡¦¥½¥í¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥ÐーÈ¯°Æ¤Î´ë²è¡£¡Ø¡Ù¤È¤Î²¾Âê¤Ç¡¢¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°¡¢¡Ø¥íー¥¬¥ó¡¦¥é¥Ã¥ー¡Ù¡Ê2017¡ËµÓËÜ²È¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥¿¥à¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦Z¡¦¥Ðー¥ó¥º¤¬µÓËÜ¤ò»Å¾å¤²¡¢¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤â¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー´´Éô¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÑ²¼¤µ¤ì¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ðー¥ó¥º¼¹É®¤ÎµÓËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À
¡Ö¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¥ê¥¹¥¯¤µ¤¨¼è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥±¥Í¥Ç¥£¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー´´Éô¤µ¤¨Ç¼ÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÉ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤«¡£¡ØºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî±Ç²è Photo by Dick Thomas Johnson https://www.flickr.com/photos/31029865@N06/25070162628/
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¡Ê2017¡Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê±Ç²è3Éôºî¡£´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÄø¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¼«¿È¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÎ©¤Á¾Ã¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤Ø¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡Ö¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¶±¤¨¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¥ó¥Ðー¥°¤Ë¤è¤ë±Ç²è¿·3Éôºî Photo by Gage Skidmore https://www.flickr.com/people/22007612@N05
¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¥ó¥Ðー¥°¤¬À½ºî¤ÈµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·3Éôºî¡£¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡¦¥µー¥¬¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¹¥Èー¥êー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
2025Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇµÓËÜ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ²þ¹ÆÃæ¡£¸½ºß¤Ï70¥Úー¥¸¤ËµÚ¤Ö³µÍ×¤¬»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¸¶¹Æ¤¬2026Ç¯3·îÌÜ½è¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À
¥±¥Í¥Ç¥£¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ëー¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¶¦Æ±¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥£¥íー¥Ë¤È¥ê¥ó¥¦¥§¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥ó¤âËÜ´ë²è¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Â¸½¤Ï2030Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¤âÁá´ü¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥ªー¥Àー¡Ù
¥ì¥¤¡Ê¥Ç¥¤¥¸ー¡¦¥ê¥É¥êー¡Ë¤òºÆ¤Ó¼çÌò¤Ë¾·¤¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤«¤é15Ç¯¸å¤Î¿·»þÂå¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥Ë¥åー¡¦¥¸¥§¥À¥¤¡¦¥ªー¥Àー¡Ù¡£
2023Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¤ÈµÓËÜ²È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹ßÈÄ¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º12¡Ù¡Ê2004¡Ë¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥¿¥à¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥Î¥ë¥Õ¥£¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥ºÄ¹ÊÔ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë½÷À´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥ë¥ßー¥ó¡¦¥ª¥Ù¥¤¥É¡á¥Á¥Î¥¤¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯～2027Ç¯¤Î¸ø³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï´ë²è¤¬Ãª¾å¤²¾õÂÖ¡£¥ì¥¤Ìò¤Î¥ê¥É¥êー¤¬¡ÖÂÔ¤Ä²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¡£
¥¥ã¥¹¥êー¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾õ¶·
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤ÏËÜ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊC¡Ë2025 Lucasfilm Ltd.
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯5·î22Æü¤Ë¤Ï·à¾ì±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥íー¥°ー¡Ù¤¬ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢2027Ç¯5·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤¬ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£¤¤¤º¤ì¤â·à¾ì¸ø³«ºî¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê´ð¼´¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¶ä²Ï¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
