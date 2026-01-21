【ばけばけ 第79話あらすじ】なみに身請けの話やってくる 申し出た人物とは
【モデルプレス＝2026/01/21】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第79話が、1月22日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。
その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出なのだが、なみは一歩踏み出せない。そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が、なみの元を訪れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第79話／1月22日（木）放送
