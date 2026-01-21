「school of fish」の意味は？「さかなの学校」ではありません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「school of fish」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、学校という場所の特徴を考えてください！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「魚の群れ」でした！
たくさんの生徒が集まる学校のように、たくさんの魚が集まっていることをイメージすると簡単に覚えられます。
実は、生き物の種類によって「群れ」の表現も変わります。
たとえば、ライオンは「pride of lions」、オオカミは「pack of wolves」と言いますよ。
「Our boat followed a school of fish.」
（私たちの船は魚の群れを追った）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部