「school of fish」の意味は？「さかなの学校」ではありません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、学校という場所の特徴を考えてください！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「魚の群れ」でした！

たくさんの生徒が集まる学校のように、たくさんの魚が集まっていることをイメージすると簡単に覚えられます。

実は、生き物の種類によって「群れ」の表現も変わります。

たとえば、ライオンは「pride of lions」、オオカミは「pack of wolves」と言いますよ。

「Our boat followed a school of fish.」

（私たちの船は魚の群れを追った）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。