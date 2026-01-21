◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗）▽準決勝 京葉ボーイズ２―０柏ボーイズ（２０２５年１２月２０日、茨城・常総運動公園野球場）▽決勝 京葉ボーイズ１０―１松戸中央ボーイズ（２０２５年１２月２８日、茨城・常総運動公園野球場）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選の決勝が２０２５年１２月２８日に行われた。１２年以降、代表を分け合っている京葉ボーイズ（１０度）と松戸中央ボーイズ（４度）の“頂上決戦”は京葉が勝利、３年連続１１度目の出場を決めた。昨秋の東日本選抜大会で２連覇し、“東日本王者”となった松戸中央は、涙をのんだ。

※ ※ ※

宿敵を倒してつかんだ全国切符に、京葉ナインは全身で喜びをぶつけ合った。

井川主将は「最高です！ （松戸中央は）ライバルで絶対負けられない相手。自分たちのパワーを出せました」と胸を張る。ともに２０１０年３月に連盟登録。春夏３度の全国制覇の京葉に対し、昨夏の選手権準優勝の松戸中央。両チームのプライドがぶつかり合った。

準決勝で初先発し５回２安打零封の橋本が圧巻のピッチングを見せた。「（準決勝は）緊張したけれど、（決勝は）準備ができてました」。キレのある直球とカーブ、スライダーを交え、淡々と打ち取る。４回１死二、三塁の好機で自ら先制スクイズを決めると、６回まで２安打無失点。関口勝己監督（６０）は「安定していた。キレもコントロールも良かった」とたたえた。

内野４人は全員１年生。指揮官が「歴代で初めて」という布陣も機能した。３点リードの５回１死二、三塁のピンチで、三遊間への強烈なライナーを三塁手・池邉が好捕して併殺。「エラーしていたので、取り返したかった」と笑顔。直後の６回２死一、三塁から４番・小山田が「少しでも投手を助けたかった」と貴重な右翼線三塁打。５番の１年生・上村も適時二塁打で続く。上村は３安打し「先輩はやさしい。気持ちよくプレーできる」と感謝した。

控えに回った井川主将も「悔しいけれど（１年生は）頼もしい」と語る。３度目の春季全国制覇へ。京葉は若き力を結集し、一丸で挑む。

【京葉ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※井川峻汰、橋本瑛心、岩井偉武輝、實川遥斗、實川夏樹、西牧稟大郎、小山田理、皿田直大、小澤快生、鈴木勝太、赤松宥昂、保坂璃空、小河原大馳

▽１年生 及川加海、小山仁平、根岸直輝、高橋康佑、池邉周吾、永島領士、石井大翔、上村裕之、泉原大瑶、石川大和