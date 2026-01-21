女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は21日、第78話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第78話は、松野トキ（郄石あかり）がレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と町を歩いていると、人だかり。「ヘブン先生日録」の影響から“英語を話して”と求められ…という展開。

梶谷吾郎（岩崎う大）が夕食時に連日の取材。松野フミ（池脇千鶴）は「面白いこととは違うのかもしれませんが」と断り、台所へ。隙間に箸を落としてしまい、どうしても取れずに困っていると明かした。

松野司之介（岡部たかし）「なんじゃ、その話は。そげな話、新聞に載せられるはずないじゃろ」

フミ「だけん！面白い話ではないですがって！」

梶谷「いや、アリだな」

翌日の紙面を、永見剣造（大西信満）が読む。「腕長ヘブン先生でも届かぬ隙間の箸。一家を救う者、求む」。“挑戦者”が列をなした。

フミ「何だか、申し訳ないわ」

トキ「たかが母上のお箸のために、朝からこげな」

ヘブン「アンビリーバブル。シンジラレナイネ」

梶谷「流行りちゅうのは一度火がついたら、どげな些細なことでも人が食いつくようになる。ヘブン先生日録がどれだけ受け入れられちょるか、試す意味でこの話を拾ってみたんですが、こりゃおそらく本物だわ」

司之介「はい、次の者！」「しかし、家が広うなり、物が増えると隙間ができる。長屋には一つの隙間もなかったことを考えると、これは…豊かになった証しだの」

トキ「何、隙間でしみじみしちょるん」

依然として、箸は取れない。

「首相動静」のような八雲の記事が当時の新聞に実際に掲載されており、史実ベースの展開。「ステーキは素敵」「英語のレッスン」「台所の隙間に箸を落とした」エピソードは、いずれもドラマオリジナルのもの。落とした箸が取れないだけの一連のラスト約3分は“何も起こらない様”を描く、ふじき脚本の真骨頂となった。

SNS上には「隙間でしみじみw」「終わり方w」「探偵ナイトスクープ案件w」「奥行っちゃったよね？3月まで取れなかったらどうしよう（笑）」「記事の影響力を調べるのに、お箸のエピソードを書く梶谷記者wなかなかの食わせ者w」「箸が取れなくても司之介が努力賞めいたことを言ってくれるから、挑戦者が納得して帰ってくれるの、良いw」「アイドルの人気のピークを見ているようで、この先がとても怖い」などの声が続出。視聴者の笑いも誘い、反響を呼んだ。