UNIQLO春夏コレクション2026♡クレア・ワイト・ケラーが描く軽やかな日常

UNIQLOから、英国の著名デザイナー、クレア・ワイト・ケラーが手がけるUNIQLO:C2026年春夏コレクションが登場します。暮らしの中にあるリズムや人の動きに着目し、心地よさと美しさを両立したワードローブを提案。洗練されたテーラリングと軽やかな素材感が、日常に自然と溶け込む都会的な装いを叶えます♡

動きに寄り添う洗練デザイン

本コレクションは、見た目の美しさだけでなく着心地にもこだわった設計が魅力。やわらかな素材やゆるやかなカッティングが、日常の動作を妨げず軽やかな印象を演出します。

ジェンダレスを意識した流れるようなレイヤリングと、互いに調和するカラーパレットが、定番アイテムを新鮮にアップデート。

都会的でありながら、さりげない遊び心が感じられるスタイルに仕上がっています。

色と素材で楽しむ春夏ムード

パウダーライラックやスカイブルーなど、柔らかく透明感のある色合いが春夏の装いに軽快さをプラス。

トーンを揃えたテーラードアイテムに鮮やかなレッドのニットを合わせたコントラストや、バックルベルトがアクセントのボリュームスリーブドレスなど、着るだけで絵になるデザインが揃います。

サテン素材のセットアップやミラノリブニット、ビスコースのニットTシャツなど、季節に寄り添うファブリック選びもポイントです。

アクセサリー初登場で完成度アップ

2026年春夏は、アクセサリーラインがさらに充実。UV400レンズを採用し紫外線を99％カットするサングラスがコレクションに初登場します。

快適なかけ心地と洗練されたデザインを両立し、スタイリングのアクセントに。

レトロなムードのスニーカーや上質なデッキシューズ、軽量で汎用性の高いトートバッグも加わり、全身でUNIQLO:Cの世界観を楽しめます。

日常を軽やかに彩る一着を

UNIQLO:C2026年春夏コレクションは、日常に寄り添う心地よさと、都会的な洗練を両立したラインナップが魅力。

ウィメンズ18アイテム、メンズ10アイテム、アクセサリー7アイテムが揃い、自分らしい組み合わせを楽しめます。

2026年2月6日(金)より、フルラインナップ店舗80店舗とユニクロオンラインストアにて発売予定。新しい季節のスタートに、軽やかな一着を迎えてみてはいかがでしょうか♪

※一部商品を国内全店舗で展開します。