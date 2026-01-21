スタート前練習は何する？クラブ選びや練習方法を解説！

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

「スタート前の練習」は長さの違う5本を選択

球の行方よりもリズム重視

「スタート前の練習を見ただけで、その人が好スコアを出せるかどうかがわかります」という森山。クラブ選びや何を重視してスイングしているのか、球数の配分など、好スコアにつながる練習の仕方を伝授する。

ラウンドスタート前の練習は、長いクラブのみ、あるいは短いクラブのみの練習だと、ラウンド中、練習しなかった長さのクラブを振る際に、体が対応できなくなってしまいます。必ず、長いクラブから短いクラブまで、まんべんなく打ちましょう。

たとえば、ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、ミドルアイアン、ショートアイアン（ウエッジ）の5本をチョイスしておけば、ほかの番手の長さにも対応できる準備ができます。

たとえば......1W、FW、UT、7I、AWの5本

15、30ヤードを打てるか確認

15ヤード

まずは、ボールを打つ前に素振りを何度も行ない体を温める。その後、短いクラブから打ちはじめ、ウエッジで15、30ヤードを打てるかを確認。ミドルアイアン以降のクラブは狙ったところにボールを打てるかを確認。全部で30球打つとしたら、1本につき6球。たとえ当たらなくても次のクラブに移ろう

30ヤード

ボールの行方よりもスイングリズムに集中

朝の練習では、いかにバランスよく振るかが大切。狙ったところにボールを打てない人は、スイングリズムが悪くて振り切れていないケースが多い（×）。長いクラブはゆっくりと、短いクラブは少し速めのリズムで振りながらカッコいいフィニッシュをとるのが基本（〇）。普段の練習から、最初の30球はスタート前の練習と考え、スイングリズムを気にしながらボールを打っておくと、本番スタート前の練習もより効果的に行なえる

いかがでしたか？ リズムを重視しましょう。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年生まれ。レッスンは3カ月先まで埋まっている大人気プロ。平均飛距離300ヤー以上のドライバーショットを放つ。Instagram(@rengolf_54)で配信中の動画も大きな話題を呼んでいる。著書に「ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる(日本文芸社)」。Futako Golf Club主宰。

構成＝山西英希、編集部

協力=Futako Golf Club、井山ゴルフ練習場、富士平原ゴルフクラブ