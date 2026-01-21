¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ê¤ß¤Ë¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤âÊÝÎ±¡Ä¥µ¥ï¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¡ÈÈëÌ©Éô²°¡É¤Ø¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´ÇÉÂ¡×¥Í¥Ã¥È¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï21Æü¡¢Âè78ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè78ÏÃ¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÈÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤À¤«¤ê¡£¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡È±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¡É¤Èµá¤á¤é¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥È¥¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Þ¥¨¡¦¥Í¡¼¥à¡¦¥¨¥º¡¦¥È¥¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥æ¡¼¡¦¥¢¡¼¡¦¥¶¡¦¥¹¥¤¡¼¥Æ¥¹¥È¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡£ºÊ¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¡¢¥È¥¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥ë¥Þ¥Á¡×¡£²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìî¼¡ÇÏ¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬¡ÖÇòÄ»¶æ³ÚÉô¡×¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¡×¡£2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬3¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢ÌçÏÆ¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¥µ¥ï¤â¶µ°÷»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤ËÊ¡´Ö¡Ê¥Ò¥í¥¦¥¨¥Î¡Ë¤«¤é¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¡£¡ÖÅ·¤Ë¤â¾º¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¡ÄÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ôÆü¤ÎÍ±Í½¤ò´ê¤¤½Ð¤¿¡£
¡¡¥µ¥ï¤Ïµ¢Âð¤·¡¢Í¼¿©¤Î»ÙÅÙ¡£¿å¤òµâ¤â¤¦¤È³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤òÄ¯¤á¤¿¡£¤Ê¤ß¤âÍ·³Ô¤Î2³¬¤«¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«»³¶¶ÌôÊÞ¤ËÂè»°¤Î¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È°ÚÉÝ¡×¡ÖÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤´õË¾¤âÉÔ°Â¤âÎ¾Êý¤¢¤ë¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡Ä¡ª»Å»ö¤È²È»ö¤È´ÇÉÂ¤ÎÎ¾Î©¡£ÅÊ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£¥µ¥ï¡õ¤Ê¤ß¤ÎÅ·¹ñÄ¹²°Ã¦½Ð¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£