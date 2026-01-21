渡辺美奈代、自家製ジャムを使った“手作りマフィン”披露に反響「プロの仕上がり」「美奈代ファミリーは幸せやな〜」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が21日までに、自身のSNSを更新。自家製のジャムで作ったという手作りスイーツを披露した。
【写真】「高級洋菓子店開けますね」渡辺美奈代が披露した手作り“ミニマフィン”
渡辺は「自家製のゆずジャムでスイーツ作り」とつづり、焼き上がったおいしそうなミニマフィンが並んだ写真と、材料や調理過程などの写真をアップ。
この投稿にファンからは「いつも凄いです！食べた〜い」「わ〜美味しそう 美奈代ファミリーは幸せやな〜羨まし過ぎるて〜」「美奈代ちゃんすごいっ!!!プロの仕上がり」「料理もお菓子も上手すぎる」「ジャムのレシピ教えて頂きたいです」「相変わらずお店クオリティ 美味しそう♪」「高級洋菓子店開けますねー」「美奈代ちゃん本当に凄すぎます」など、多くの反響が寄せられている。
