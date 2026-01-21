¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÖÈ¤¤Îµß½Ð¤Ç£±Ê¬¤°¤é¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼½ª¤ï¤êÊý¡×¡¢¥µ¥ï¤Ï¥µ¥í¥ó¤Ø¡Ä¤Ê¤ß¤Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±ÏÃ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè78ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¤ÎÏ¢ºÜ¤ÏÂç¹¥É¾¡ª¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÅ·¹ñÄ¹²°¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹²°¤ò½Ð¤ë¤Î¤«»×°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢»¶ÊâÃæ¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÄ®Ãæ¤Î¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤Î±Æ¶Á¤Î¶¯¤µ¤Ë2¿Í¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©´üÂÔ¤¹¤ë¾¾¹¾»ÔÌ±¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤Ï²¿¤È¤«±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥ï¤ÏÀµµ¬¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¤òË¬¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ß¤Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Ë¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬ÏÃÂê¤òÄó¶¡¡£·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤¿È¤¤ò½¦¤¤¡¢°ì²È¤òµß¤¦¼Ô¤ò¿·Ê¹¤ÇÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¾¾Ìî²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
È¤¤Îµß½Ð¤ò¤á¤°¤ëÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤óÂç¿Íµ¤¡×¡Ö¤ó¡©¥Õ¥¡¥ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ª¡¼¡¡¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁáÂ®±Ñ¸ì¤òÈäÏªw¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ó¥¥ç¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¶²¤ë¤Ù¤·w¡×¡ÖÇòÄ»¶æ³ÚÉô¡×¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¤¢¤êÀ¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¢¤êÇòÄ»¶æ³ÚÉô¡©¡×¡Ö¥µ¥í¥ó¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ß¤µ¤ó¤â¤¤¤º¤ì¡©¡×¡Ö¤ª¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤ÎÏÃ¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤é¡¼¡¢¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤¬¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ä»³¶¶¡ª¤ªÁ°¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤¤¤¶½Ð¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡Á¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Î²È¡Ä½é¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¡¡Ä¤ª¥Ê¥ß¡Ä¤ª¥µ¥ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¦Âç¤¯¤ó¡¢¤Û¤ó¤Þ¼ÙËâ¤ä¤¾¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¡Ö¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼å¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ëµ»ö¤Ë¡×¡Ö·ä´Ö¤Ç¤·¤ß¤¸¤ßw¡×¡ÖÈ¤¤Îµß½Ð¤Ç1Ê¬¤°¤é¤¤»È¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡×¡Ö¤ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¤Ï¤ä¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼½ª¤ï¤êÊý¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£