高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第79回が１月22日に放送予定です。

【写真】サワが街中で出会ったのは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月22日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮さん）と江藤（佐野史郎さん）。

江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。

その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみさん）に身請けの話がくる。

受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出！・・・なのだが、なみは一歩踏み出せない。

そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノさん）が、なみの元を訪れる。