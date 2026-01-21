noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第19回は「子持ちの私が抱く、『身軽に動ける自由な人』への嫉妬」です

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「斉藤ナミ「『嫉妬しない人』と対談してみた。嫉妬マニアの私は〈足るを知れ〉と突っ込まれるが、嫉妬の感情を失うと、人生の推進力を失うのでは？」はこちら

母親の私は簡単に身動きが取れない

「今、◯◯さんたちと飲んでるから来ない？」

「◯月◯日、下北沢の書店でトークイベントを開催します。ぜひ来てください！」

急なお誘いや、東京や大阪でのイベントに「行きます！」と即答できる人が羨ましい。

彼らにとって、行く行かないの判断は、カレンダーの空きを確認する数秒の作業くらいなんじゃないだろうか。その数秒の裏側に、冷蔵庫の中身をタッパーで埋め尽くしたり、夫の機嫌を伺いながら稟議書を提出したりするような手間はなさそうだ。

私は中学生と小学生の息子を持つ母親で、愛知県に住んでいることもあり、そう簡単に身動きが取れない。どうしても行きたいイベントや用事で家をあける場合は、子どもたちのご飯の手配、着替えや弁当などの準備、夫のスケジュールの調整（何かあった時に学校へ迎えにいける距離にいるかどうか）、子どもたちが病気やケガをした場合の薬類の確認、病院の診察券、保険証など、各方面の用意をしなければならない。

自由に動ける人たちが妬ましい

すべての段取りがついたところで、心はドロリと重たい。母親なのに家を空けるなんて。交通費以上の価値があるのか？ この前も行ったのに？ 子どもがかわいそう？

家族を置いて外の世界へ繋がろうとすることへの罪悪感が、澱のようにずっとへばりついている。

独身の頃は「最近お金使いすぎかな？ 翌日の仕事、キツイかな？ あ、スマホの充電器も用意しとかなきゃ」と頭をよぎるくらいでササっと東京へ出かけられた。

だが今の私が背負っているのは家族の生活そのものだ。同じ「東京へ行く」という行為でも、あの頃とは全然違う。

「あんたらはいいな、自由で」

自分の予定だけで自由に動ける人たちの楽しそうなSNSの投稿に、つい、そう嫌味を言ってしまう。彼らが「自分一人の人生」を100%自分自身のために使い切り、軽やかにステップを踏んでいる姿が、どうしようもなく妬ましいのだ。「下北沢」っていうのがまたオシャレで羨ましい。

私がどれだけ念入りに準備を整え、各所に頭を下げて出兵の許可を得たとしても、抗えない現実が突然牙を剥くことがある。

数年前のあの日のことを、今でも鮮明に覚えている。

嫌な予感がするLINEの着信

11月のとある日曜日。例の如く事前に調整に調整を重ね、私は東京の出版社を仕事で訪れた。

仕事で家を空ける時はいつも、玄関で「お母さん」の分厚い皮を脱いで、罪悪感と一緒に引き剥がしていくような感覚で出る。

昼前には渋谷の高層ビルにつき、眼下に広がる都会の景色を眺めながらも、心の隅では、この時間を支払うためのツケを恐れる逃亡者のような心地で編集者と打ち合わせをしていた。

すると、打ち合わせ中、スマホがポケットの中で振動した。LINEの着信っぽい。２度、３度と時間を置いて、それは鳴っていた。……嫌な予感がする。

スマホを確認できないまま打合せが終わったのが12時すぎ。一旦駅前にランチに行こうと編集者と一緒にオフィスを出るとき、やっとそのLINEを確認することができた。

予感は的中していた。

「長男が急に発熱。インフルエンザかも」

「日曜だけど、病院どこ行けばいい？」

「やっぱりインフルだった」

頭が真っ白になった。

どうしようどうしようどうしよう。私のせいだ。母親のくせに！ 何やってるんだ私は！

ごめんなさい、長男！ 早く帰らなきゃ！ そばに行かなくちゃ！



（写真：stock.adobe.com）

「私のせいだ。」罪悪感が私を押し潰した

編集者に断り、少し距離をとって夫のスマホに電話をかけたらすぐに電話に出た。

「ごめん。本当は心配させたくなかったんだけど、さっきは俺もパニックになって連絡しちゃった。でも、もう大丈夫。薬飲んだら落ち着いて今は静かに寝てるから。次男も大人しくゲームしてるよ。今から帰ってきたって何か変わることもないから、予定通り仕事してゆっくりしておいでよ」

ずっと心の隅にへばりついていた罪悪感が凄まじい質量を持って膨れ上がり、私の体を内側から押し潰した。

長男は火曜から修学旅行だったのに。行き帰りのバスでのレクリエーション、見学の回り方、お土産のリスト。あらゆる準備を入念にし、あんなに楽しみにしていたのに……！

「私のせいだ。やっぱり罰が当たったんだ」という冷たい確信が、華やかな渋谷の空の下で私の内臓をぎゅうううっと潰した。

夫が「気にせず頑張って」と優しい言葉をかけてくれるからこそ、余計に「母親のくせに自分だけ勝手なことをしている」という罪悪感が胸を深くえぐった。

結局、心ここにあらずでランチを食べ終え、15時から予定していた東京の友人との約束もキャンセルさせてもらい、家へ帰ることにした。

とはいえ、夫の言う通り、急いで新幹線で帰ったところで家に着くのは２時間後。とてつもない罪悪感と焦燥感に駆られるだけで、家についても長男は寝ており、何もすることがなかった。

母親は自由を諦めてあたり前？

あの日、私が東京へ行っていようがいまいが、長男はインフルエンザにかかっていたかもしれないし、修学旅行にも行けなかったかもしれない。

頭では理解しているけれど、それでも、母親なのに家を空けて東京へ出かけたことの罰のように思えて仕方なく、ずっと大きな重石になっている。

私は母親で、もう、自分の「行きたい」という気持ち一つでどこへでも行けるような身分ではないのだ。

自分のために100％の時間を使えることがこれほどまでに希少な特権だったなんて。当時はその価値に気づかず無自覚にその権利を使い捨てていた。今の私が喉から手が出るほど欲しい「自由」をあんなに無駄に持て余していたあの頃の私を、ひっぱたいて説教してやりたい。２ちゃんねるなんかに一日中入り浸ってんじゃないよバカ！

「子どもがいなければ、もっと遠くまでいけるのに」といつも思う。こんなこと絶対に言ってはいけないのだろう。

「子は宝」が大前提の社会で「子どもがいない人が羨ましい」なんて口が裂けても言ってはいけないはずだ。

母親になったことを後悔しているわけではない。自分以外の誰かを愛するという体験をさせてくれて、やっと私を少しはまともな人間にしてくれた彼らと会えなかった人生なんて考えられない。

子どもを愛しているからこそ、その物理的な重みが呪わしい。

子どもを産んだら母親が自由を諦めることはあたりまえなんだろうか。



（写真：stock.adobe.com）

愛する重りを推進力に変えて

「週末の文フリ（東京）が楽しみ！」という独身の知人の言葉。それが悪意のない純粋な自由だからこそ、こちら側の不自由が際立つ。

同じ才能、同じ努力をしているのなら、身軽でいつでもどこへでも行けて、自分の時間をすべて自由に使えるあんたのほうが絶対に勝つじゃん！ ドロドロと妬んでしまう。

そして「いいな。私だって子どもがいなければ」と一瞬でも思ってしまう自分への自己嫌悪でぐちゃぐちゃになるのだ。

けれど、新幹線の座席で、あるいはSNSの画面の前で、ひとしきり自分を呪い尽くした後に、私はいつも一つの結論に辿り着く。

「お母さん」であることを脱ぎ捨てて生きることは、もはや私にはできない。出かけている間中「彼らは今ごろ熱を出していないか？」とずっと気になってしまうし、何かあるたびにうろたえ、自分の無力さ、無責任さに絶望する。そんなどうしようもなさも含めて、今の私という人間の形なのだ。

自由な人への嫉妬を抱えながら、それでもこの重たい愛を手放せないのだから、これはもうしょうがない。

子どもがいるから可能性を諦めるなんてことはしたくない。私は強欲だ。

子どもたちの柔らかい頬を撫でる幸せも、東京のど真ん中で「作家」として評価される高揚感も、その両方をこの手に掴み取って離さないと決めている。

愛と自由のトレードオフなんて、誰かが勝手に決めたルールにすぎない。 私はこの愛する重り（家族）を引きずったまま、それすらも推進力に変えて、身軽な彼らよりもずっと高く、遠くへ行ってやる。

▼▼▼▼▼▼

著者・斉藤ナミさんと婦人公論.jp池松潤が日常に潜む「『身軽に動ける自由な人』への嫉妬」を徹底解剖。世界史を動かした嫉妬の正体や、AIに感情を教える「嫉妬AI辞書」まで語り尽くしました。

[note記事リンクはこちら]

▲▲▲▲▲▲