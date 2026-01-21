まさかの「サイレント先行公開」!?

2026年1月9日から11日の3日間、クルマ業界の新年会ともいえる「東京オートサロン 2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で熱狂と喧騒の3日間を終えました。

数多くのカスタムカーやニューモデルが出展されていたなか、東ホールにブースを構えたスズキでは、「Life with Adventure」をテーマに掲げ、ワクワク感と冒険心をくすぐる展示が繰り広げられていました。

そして、複数の出展モデルのなかでも特に来場者の耳目を集めていた1台は、「EVERY WAGON WANPAKU RIDER（エブリイワゴン ワンパクライダー）」です。

軽乗用車の中で“もっとも広い室内スペース”を持つワンボックスボディの「エブリイワゴン」をベースに、アウトドアで映える＆活躍する特別装備を採用したカスタムモデルです。

開発時にイメージしたのは、バイクや外遊び好きなパパと、その“英才教育”を受けた子どもが、週末にストライダーレースに参加するシーンだそうです。

ボディカラーには、クールな特別色「マジェスティック ディープグレー」を採用。また、随所にオレンジのアクセントを利かせることで、アクティブでワイルドな“ツール感”を高めています。

ルーフには、フラットタイプの大型ラックを装着しつつ、ストライダーやツールボックスなどを積載。ルーフの左サイドからは、日除けになるタープを展開できる仕様になっています。

一方、現在の市販モデルには設定が無いブラック内装や、同じく“フォージッドカーボン柄”を奢ったメッシュグリル＆バンパーも新鮮で、実はマイナーチェンジのデザイン変更に向けた「サイレントお披露目では？」という声も上がっていました。

現行型エブリイ・エブリイワゴンは2015年2月に登場しており、一部改良を重ねながらいまも進化を続けています。しかしデザイン変更をともなうマイナーチェンジは実施せずデビュー11年が経過しており、そろそろ大幅刷新が期待されていたところでした。

ちなみに2025年の12月、基本コンポーネントを共有する「キャリイ」が一部改良を実施しているため、エブリイワゴンがそれにならうのはほぼ既定路線といって良いでしょう。

実際、グリル中央部にセンサーとカメラ／下部にクリアランスソナー／フロントウィンドウに単眼カメラが確認できるため、現在の「デュアルカメラブレーキサポート」から、最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」へアップデートされているとみられます。

スズキはこれまでにも、2024年9月の正式発表前の新型「スペーシアギア」を、同年1月の「東京オートサロン2024」に「スペーシア パパボクキッチン」として出展するという、「サイレントお披露目からの市販モデルへ反映」という“前科”があります。

今回の“ワンパクライダー”と“パパボクキッチン”のネーミングセンスの近さもまた、なにかを「匂わせ」ていて面白いところ。

公式発表はまだありませんが、よりタフでアクティブな新型エブリイワゴンの登場を、いまから期待して待ちたいところです。