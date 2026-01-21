石川遼は「73」で25位に後退 大西魁斗は62位
＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック 3日目◇20日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアー第2戦。日没によりサスペンデッドになった第2ラウンドと第3ラウンドが行われた。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗はともに決勝へ進出。石川は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」で、トータル3アンダー・25位タイ。第1ラウンドからアンダーパーを重ね第2ラウンド終了時点では17位につけていたが、スコアを落とし順位は後退した。大西は、1バーディ・2ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「78」で、トータル4オーバー・62位タイだった。首位はトータル11アンダーまで伸ばしたイアン・ホルト（米国）がつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 第3ラウンドのリーダーボード
山下美夢有4位、西郷真央は9位を維持 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
今季同ツアーを主戦場にする石川遼と大西魁斗はともに決勝へ進出。石川は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」で、トータル3アンダー・25位タイ。第1ラウンドからアンダーパーを重ね第2ラウンド終了時点では17位につけていたが、スコアを落とし順位は後退した。大西は、1バーディ・2ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「78」で、トータル4オーバー・62位タイだった。首位はトータル11アンダーまで伸ばしたイアン・ホルト（米国）がつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 第3ラウンドのリーダーボード
山下美夢有4位、西郷真央は9位を維持 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」