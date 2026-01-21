『ばけばけ』第79回 遊郭で…なみに身請けの話がくる【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第79回が、22日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第79回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出！…なのだが、なみは一歩踏み出せない。そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が、なみの元を訪れる。
