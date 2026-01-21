「Paradox Live （パラライ）」梶原岳人・村瀬歩・小林裕介・井上麻里奈・古川慎ら総勢24名の5thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」出演者一挙解禁!!
HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ・通称パラライ）」より、2026年5月30日(土)＆5月31日(日)に開催される5thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」の出演者が一挙解禁となった。
「Paradox Live」は、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿が描かれる。総勢29名の声優・歌い手・俳優が本プロジェクトに参加しており、小野賢章・諏訪部順一・梶原岳人・林 勇・花江夏樹・小林裕介・土岐隼一・畠中 祐ら声優陣、そして歌い手として高い人気を誇る96猫・志麻など、豪華キャスト陣が本格ラップ楽曲を歌い上げる。本作ではハイレベルなHIPHOP楽曲に加え、それぞれにトラウマを抱えながらもステージの上で輝こうとする個性的なキャラクター達、各チームに存在するメンバー同士の熱い絆が女性を中心に高い支持を受けており、公式YouTubeチャンネル内で公開されているMusic Videoの総再生回数は2,9億回を突破。2024年5月19日(日)にぴあアリーナMMで開催され、総勢25名のキャスト陣が出演した4rdリアルライブはチケットも即完売するなど高い人気を集めている。
このたび、5/30(土)と5/31(日)の2日間に渡り有明アリーナで開催される「Paradox Live」5thリアルライブ「Paradox Live Dope Show 2026」の出演者が解禁となり、梶原岳人・村瀬歩・96猫・竹内良太・林勇・寺島惇太・小林裕介・豊永利行・近藤孝行・土岐隼一・畠中祐・矢野奨吾・中島ヨシキ・伊東歌詞太郎・愛美・住谷哲栄・井上麻里奈・置鮎龍太郎・天月・北村諒・古川慎・バトリ勝悟・立花慎之介・小林千晃ら総勢24名の出演が決定した。2026年1月28日(水)発売予定で現在予約受付中の「Paradox Live -Battle of Unity- 武雷管 “ZERO”」には特別抽選先行のシリアルが封入される。さらに、オフィシャルファンクラブParadox Tribe Premiumの会員特別抽選先行も実施。今後追加出演者も発表予定なのでお見逃しなく。
●イベント情報
「Paradox Live Dope Show 2026」
2026年5月30日(土)＆5月31日(日)
5月30日(土) 開場:17:00 開演:18:00
5月31日(日) 開場:16:00 開演:17:00
※公演日時は変更になる場合がございます。
会場：有明アリーナ
特設ページ
https://paradoxlive.jp/event/dopeshow_2026/
5月30日(土)出演キャスト
BAE：梶原岳人、村瀬歩、96猫
The Cat‘s Whiskers： 竹内良太、林勇、寺島惇太
cozmez：小林裕介、豊永利行
VISTY：伊東歌詞太郎、愛美、住谷哲栄
1Nm8：天月、北村諒
※出演者は変更になる場合がございます。
5月31日(日)出演キャスト
The Cat‘s Whiskers： 竹内良太、林勇、寺島惇太
cozmez：小林裕介、豊永利行
悪漢奴等：近藤孝行、土岐隼一、畠中祐、矢野奨吾
VISTY：中島ヨシキ、伊東歌詞太郎、愛美、住谷哲栄
AMPRULE：井上麻里奈、置鮎龍太郎
1Nm8：天月、北村諒
獄Luck：古川慎、バトリ勝悟、立花慎之介、小林千晃
※出演者は変更になる場合がございます。
スケジュール
受付期間： 2026年1月28日(水) 10:00〜2月23日(月・祝) 23:59
受付URL
https://r10.to/paradoxlivedopeshow_cd
※2026年1月28日(水)発売の『Paradox Live Battle of Unity 武雷管 “ZERO”』に封入される応募券よりお申し込み頂けます。
※シリアルコード1件につき、各公演1回ずつ、それぞれ2枚までお申し込み頂けます。
※同一公演日内で第2希望までお申込み頂けます。限定グッズは数に限りがございますので、なるべく第2希望まで選択いただきますようお願いいたします。
『Paradox Live Battle of Unity 武雷管 “ZERO”』の予約はこちらから
https://paradoxlive.jp/discography/detail.php?id=1021262
Paradox Tribe Premium会員特別抽選先行応募
受付期間： 2026年1月28日(水) 10:00〜2月23日(月・祝) 23:59
受付先：公式アプリ「Paradox Tribe」よりお申し込みください。
※会員1名様につき、各公演1回ずつ、それぞれ2枚までお申し込み頂けます。
※同一公演日内で第2希望までお申込み頂けます。限定グッズは数に限りがございますので、なるべく第2希望まで選択いただきますようお願いいたします。
※チケット受付期間内にご入会(=ご入金)していただいた会員様も対象となります。
受付期間内にチケットお申し込み手続きまで完了する必要がございますので、新規でご入会される方は
余裕を持ってお手続きください。
※当日は会場にて”Paradox Tribe Premium”の会員証のご提示をお願いする可能性がございます。予めご了承ください。
※その他詳細は公式アプリ「Paradox Tribe」よりご確認ください。
Paradox Tribe Premiumへの入会はこちらから
・iOSからダウンロード
https://apps.apple.com/jp/app/id1612773701
・Androidからダウンロード
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gcrest.paradoxtribe
●リリース情報
Paradox Live -Battle of Unity- 武雷管 “ZERO”
1月28日発売
価格：￥2,200（税込）
品番：EYCA-14908
＜収録内容＞
1．武雷管 新曲
2．武雷管 Remix 楽曲
3．新規ボイスドラマ
初回封入特典
「Paradox Live Dope Show2026」特別抽選申込シリアルコード
（応募期間：2026年1月28日（水）10：00〜2月23日（月・祝）23:59）
投票ポイント(dope point)1000pt取得シリアルコード
(ポイント取得期間：2026年1月28日(水)00:00〜2028年1月28日(金)23:59)
予約はこちら
https://paradoxlive.jp/discography/detail.php?id=1021262
●作品情報
「Paradox Live」
＜キャスト＞
個性派揃いの新世代カリスマ3人組ユニット
◆BAE
朱雀野 アレン：梶原岳人、燕 夏準：村瀬 歩、アン・フォークナー：96猫
気高き孤高の実力派4人組ユニット
◆The Cat’s Whiskers
西門 直明：竹内良太、神林 匋平：林 勇、棗 リュウ：花江夏樹、闇堂 四季：寺島惇太
社会を憂うスラム出身ダウナー系双子ユニット
◆cozmez
矢戸乃上 珂波汰：小林裕介、矢戸乃上 那由汰：豊永利行
結束の固いギャング5人組ユニット
◆悪漢奴等
翠石 依織：近藤孝行、雅邦 善：志麻、征木 北斎：土岐隼一、伊藤 紗月：畠中 祐、円山 玲央：矢野奨吾
崖っぷちからの再起を誓う４人組アイドルユニット
◆VISTY
大和憧吾：中島ヨシキ、緋景斗真：伊東歌詞太郎、呉羽 葵：愛美、三洲寺 甘太郎：住谷哲栄
抗う者すべてを屈服させる財閥主従ユニット
◆AMPRULE
燕 東夏：井上麻里奈、白 忠成：置鮎龍太郎
圧倒的天才が率いる正体不明の３人組ユニット
◆1Nm8
御山 京：天月、イツキ：北村 諒、ロクタ：千葉翔也
監獄からやってきたアウトロー４人組ユニット
◆獄Luck
犬飼憂人：古川 慎、土佐凌牙：バトリ勝悟、甲斐田 紫音：立花慎之介、御子柴 賢太：小林千晃
©Paradox Live2026
関連リンク
「Paradox Live」公式サイト
https://paradoxlive.jp/