俳優の趣里さん（35）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。父で俳優の水谷豊さん（73）との2ショットを公開した。

「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」

約3か月ぶり、2026年初のインスタグラム更新ということで、趣里さんは「みなさま、遅くなってしまいましたが... 本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています」と投稿。

そして、こうつづった。

「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」

投稿には、水谷さんと体を寄せ合った、仲睦まじい2ショットが添えられている。二人ともメガネをかけ、カメラに向かって笑顔を見せている。

コメント欄には「相変わらず元気で仲良くお父さんとお写真撮られていて、こちらも幸せになりました 素敵な親子で家族で微笑ましいです」「水谷豊さん、ものすごく嬉しそう 素敵なパパで羨ましいです」「お二人のリラックスした表情がとっても素敵 コラボを楽しみにお待ちしてまーす」「2人ともかわいい だいすきです」などと書き込まれている。

趣里さんは25年8月、ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」元メンバーで俳優の三山凌輝さん（26）との結婚と妊娠を発表。9月に第一子誕生を公表した。