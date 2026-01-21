日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3487（-54.0 -1.52%）
ホンダ 1597（-25 -1.54%）
三菱ＵＦＪ 2891（-43 -1.47%）
みずほＦＧ 6729（-97 -1.42%）
三井住友ＦＧ 5509（-85 -1.52%）
東京海上 5939（-45 -0.75%）
ＮＴＴ 159（-1.2 -0.75%）
ＫＤＤＩ 2675（-25 -0.93%）
ソフトバンク 216（-1.2 -0.55%）
伊藤忠 2042（-36.5 -1.76%）
三菱商 4042（-48 -1.17%）
三井物 5042（-73 -1.43%）
武田 5108（+46 +0.91%）
第一三共 3247（+27 +0.84%）
信越化 5469（-76 -1.37%）
日立 5094（-103 -1.98%）
ソニーＧ 3751（+15 +0.40%）
三菱電 4874（-97 -1.95%）
ダイキン 19389（-331 -1.68%）
三菱重 4757（-56 -1.16%）
村田製 3239（-67 -2.03%）
東エレク 40094（-986 -2.40%）
ＨＯＹＡ 24662（-398 -1.59%）
ＪＴ 5776（-45 -0.77%）
セブン＆アイ 2320（-25 -1.07%）
ファストリ 62200（-810 -1.29%）
リクルート 8627（-146 -1.66%）
任天堂 10330（-115 -1.10%）
ソフトバンクＧ 3799（-52 -1.35%）
キーエンス（普通株） 60255（-445 -0.73%）
