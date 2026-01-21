日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3487（-54.0　-1.52%）
ホンダ　1597（-25　-1.54%）
三菱ＵＦＪ　2891（-43　-1.47%）
みずほＦＧ　6729（-97　-1.42%）
三井住友ＦＧ　5509（-85　-1.52%）
東京海上　5939（-45　-0.75%）
ＮＴＴ　159（-1.2　-0.75%）
ＫＤＤＩ　2675（-25　-0.93%）
ソフトバンク　216（-1.2　-0.55%）
伊藤忠　2042（-36.5　-1.76%）
三菱商　4042（-48　-1.17%）
三井物　5042（-73　-1.43%）
武田　5108（+46　+0.91%）
第一三共　3247（+27　+0.84%）
信越化　5469（-76　-1.37%）
日立　5094（-103　-1.98%）
ソニーＧ　3751（+15　+0.40%）
三菱電　4874（-97　-1.95%）
ダイキン　19389（-331　-1.68%）
三菱重　4757（-56　-1.16%）
村田製　3239（-67　-2.03%）
東エレク　40094（-986　-2.40%）
ＨＯＹＡ　24662（-398　-1.59%）
ＪＴ　5776（-45　-0.77%）
セブン＆アイ　2320（-25　-1.07%）
ファストリ　62200（-810　-1.29%）
リクルート　8627（-146　-1.66%）
任天堂　10330（-115　-1.10%）
ソフトバンクＧ　3799（-52　-1.35%）
キーエンス（普通株）　60255（-445　-0.73%）