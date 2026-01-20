Abib(アビブ)の大容量シートマスクで時短ケア！松島聡サンの新ビジュも気になる♡

韓国で愛される自然派スキンケアブランド「Abib(アビブ)」

「毎日忙しくてゆっくりスキンケアする時間がない…」そんなあなたの救世主が登場。韓国発の自然派スキンケアブランド「Abib(アビブ)」から、たった1分の時短ケアが叶う大容量デイリーシートマスクが新発売されます。手軽にうるおいチャージができるシートマスクの魅力をチェックしていきましょう。

2016年に韓国で誕生した「Abib(アビブ)」は、肌本来の力を引き出すことを目指した実力派スキンケアブランド。ブランド名には“美のサイクルの出発点”という意味が込められていて、天然由来成分にこだわった肌にやさしい処方が特徴です。Abibは、「初月(The first month)」を意味する言葉が由来となっています。

数々のビューティーアワードを受賞した実績や、動物実験を行わないクリーンビューティーへの姿勢から、感度の高い日本の女性たちの間でも注目を集めています♪ シンプルで洗練されたパッケージと、日常に寄り添う実用性の高さも支持される理由のひとつ。肌と誠実に向き合いたい人に向けた、信頼感のあるスキンケアを提案しています！

ブランドアンバサダー・松島聡サンの新ビジュアルに釘付け♡

アビブのブランドアンバサダーを務めるのは、アイドルグループ・timeleszの松島聡サン。歌やダンス、演技などで「等身大の自分らしさ」を表現しながら進化を続けるその姿勢は、アビブの掲げる“ありのままの美しさ”を体現しています。

普段から美容に並々ならぬこだわりを持っているという松島聡サン。新ビジュアルは、柔らかく透明感のある肌が印象的♪ 丁寧なセルフケアとナチュラルな美意識で、内側からにじむ健やかな美しさを体現しています♡

1日1枚、1分(※)で完了！手軽に使える大容量シートマスクが登場☆

今回発売される2種のデイリーピックシリーズは、どちらも30枚入りの大容量タイプ。パック1箱に美容液(50ml)約7本分のエッセンスが凝縮されていて、最後の1枚までたっぷり潤ったシートが持続します♪

Abibのシートマスクを愛用している方も多いですよね。毎日使える大容量タイプは、心待ちにしていた人も多いのでは！？

グルタチオンビタシートマスク デイリーピック 30枚⼊り(350mL)／\2,420(税込み)

乾燥によるくすみが気になる方はこちら。グルタチオン(※1)とビタミンC(※2)配合で、パッと明るい印象の肌に整えてくれます。みずみずしくさっぱりとした使用感が特徴です。

肌の透明感アップ、くすみケア、保湿、ハリを目的とした、毎日使いたくなるワンアイテムです♪

復活草シートマスク デイリーピック 30枚⼊り(350mL)／\2,420(税込み)

乾燥が気になる方はこちら。復活草(※3)の力で、朝のメイク前も夜のスキンケアタイムもしっとり吸いつくような化粧ノリの良い肌へ導いてくれます。しっとりとした使用感が特徴です。

砂漠でも生き残る生命力の強い「復活草(アンザンジュエキス)」を配合し、驚異的な保湿力で肌に潤いとハリを与えてくれます。

※1 整肌成分

※2 アスコルビン酸(整肌成分)

※3 アンザンジュエキス(保湿成分)

0.3mmの極薄シートが肌に吸い付くようにフィット。忙しい朝のメイク前はもちろん、1⽇の終わりにもお使いいただけます。

1分間(※)でもたしかな保湿感を感じられますが、より入念にケアしたいときは10～20分(※)の使用がおすすめです♪ 洗顔後、化粧水で整えた後に使ってください。外した後は、普段通りのスキンケア(乳液やクリーム)で仕上げてください。

※お手入れ時間の目安

アビブの取扱店舗は？

今回ご紹介したデイリーシートマスクは、2026年1／16(金)より全国の取扱店にて発売されます。そのほか、Qoo10や楽天市場、Amazonの公式オンラインストアでも購入できますよ♪

＜取扱店＞

ハンズ、アットコスメストア、京王アートマン、ロフト、ショップイン、R.O.U、アインズ&トルペ、マツモトキヨシ、イオン東北、イオンリテール(一部店舗を除く)

お問い合わせ先

Abib(アビブ)

公式ホームページ：https://jp.abib.com