◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗）▽決勝 京葉ボーイズ１０―１松戸中央ボーイズ（２０２５年１２月２８日、茨城・常総運動公園野球場）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選の決勝が２０２５年１２月２８日に行われた。１２年以降、代表を分け合っている京葉ボーイズ（１０度）と松戸中央ボーイズ（４度）の“頂上決戦”は京葉が勝利、３年連続１１度目の出場を決めた。昨秋の東日本選抜大会で２連覇し、“東日本王者”となった松戸中央は、涙をのんだ。

※ ※ ※

松戸中央の３年ぶり出場ならず。

井垣茂人監督（５２）は「初回に送りバントができず、四死球も多かった。こういう試合をすると負ける」と話した。

決勝進出後、約１か月試合がない変則日程もあり、青木隼也主将（２年）は「公式戦の感覚をつかめなかった」と悔しさをかみしめた。４回途中から救援した４番・山下和希（２年）は「緊張もあったし、打撃も力んでしまった」。

３年生は春季全国大会出場を逃すも、夏の選手権で準優勝。山下は「先輩たちのように夏は絶対（全国に）出る。京葉を倒す」と意気込んだ。