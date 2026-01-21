ホンダは２０日、２０２６年に復帰する自動車レースの最高峰・Ｆ１世界選手権で供給する新型エンジンなどのパワーユニット（駆動装置）を初公開した。

２６年シーズンから強化される二酸化炭素（ＣＯ２）の排出規制に合わせて開発したもので、英アストンマーチンのチームに供給する。Ｆ１参戦は５度目となり、レースで磨いた技術を自動車開発に生かす考えだ。

新たな規制では、駆動装置の出力に占める電動モーターの比率が高まり、エンジンとモーターで約５割ずつとなる。また燃料にはＣＯ２排出量が少ない合成燃料の使用が義務づけられる。

ホンダはこの日、これらの基準を満たした新型駆動装置と搭載する新型車両を公開した。三部敏宏社長は記者会見で「Ｆ１は製造技術と脱炭素の両方に挑むモータースポーツだ。四輪事業と密接につなげていく」と強調した。

ホンダは１９６４年にＦ１に初参戦。その後、撤退と再参戦を繰り返し、２０２３年に５度目の挑戦を表明した。国内勢では、トヨタ自動車がＦ１チームの米ハースと車両開発などで技術提携を結んでいる。

Ｆ１人気は関連の映画や動画配信のヒットなどで世界的に高まっており、２５年の観戦者数は６７０万人と１９年比で約１・６倍に伸びた。日本グランプリの２５年の来場者も０９年以降で最多だった。